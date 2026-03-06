Jaecoo estrena buque insignia, el Jaecoo 8, sólo en versión híbrida enchufable

A falta de confirmar el precio, Jaecoo ha adelantado que el próximo mes se incorporará a su gama un SUV de mayor tamaño que los Jaecoo 5 de 4,38 m de largo y los Jaecoo 7 de 4,50 m con los que hoy cuenta. Este próximo modelo será el Jaecoo 8, con un único acabado, el Exclusive, y cuya carrocería tiene una longitud de 4,82 m, una anchura de 1,93 m y una altura de 1,71 m.

Se ofrecerá tanto con cinco plazas, como hace el Omoda 9 de 4,77 m; como con siete, tal cual el Ebro s900. Los tres coches tienen común la T2X, una base técnica desarrollada por el grupo chino Chery, apta para motores de combustión o sistemas híbridos enchufables.

El Jaecoo 8 será exclusivamente hibrido enchufable, pero dispondrá de dos opciones de configuración interior: cinco o siete plazas.

La otra particularidad de este modelo es que, precisamente, sólo se pondrá a la venta con un sistema de este último tipo -una tecnología PHEV de la que ya disponía en el Jaecoo 7-, similar al de los Omoda y Ebro, aunque no con la misma potencia que en estos SHS: si el Omoda 9 afirma desarrollar 537 CV, el Ebro s900 aporta 426 CV.

Con la electricidad tomando el mando

El Jaecoo 8 se aproxima más a este último, con 428 CV. Para ello emplea un motor térmico de 1,5 litros TGDI que trabaja en ciclo Miller y se combina con los dos eléctricos, uno destinado a trabajar como generador, a través de la caja de cambios DHT con tres embragues y tres marchas. El destinado a mover este SUV tiene 122 CV (90 kW), mientras que el que arranca el de gasolina y actúa para producir electricidad es de 95 CV (70 kW).

Esta caja permite que el Jaecoo 8 SHS pueda moverse con el impulso del motor eléctrico más potente, al que puede auxiliar el de gasolina, además de hacerlo este último también por separado.

Al margen de su sistema de propulsión, lo más llamativo del nuevo Jaecoo es la disponibilidad de estos asientos en la tercera fila que prometen un espacio razonable, dentro de sus limitaciones.

Adicionalmente hay otro motor más, uno de 238 CV (175 kW). Está situado en el eje trasero, lo que permite disponer de tracción a las cuatro ruedas cuando la aceleración lo exige o si se seleccionan tres de los seis modos de conducción disponibles: arena, nieve o todoterreno.

La batería que alimenta al sistema eléctrico de alto voltaje tiene química LFP, con celdas fabricadas por CATL y tiene una capacidad de 34,5 kWh. Puede cargarse mediante conexión a la red eléctrica tanto con corriente alterna como continua. En el primer caso con potencias de hasta 6,6 kW y en el segundo de hasta 70 kW. Su cargador embarcado tiene la función V2L y proporciona una potencia considerable a los dispositivos enchufados a este SUV: hasta 6,6 kW.

Con esa capacidad el Jaecoo 9 SHS homologa una autonomía eléctrica WLTP de 134 km, luego es inferior a la del Ebro s900 SHS, que homologa 140; y la del Omoda 9 SHS, que alcanza 145, todos con la misma batería.

El diseño del salpicadero no se parece a ninguno de los dos Jaecoo que se vendían hasta ahora en la gama española. Tampoco a los Ebro y Omoda técnicamente semejantes.

En el Jaecoo 9 el chasis incorpora amortiguadores regulables electrónicamente que se adaptan automáticamente a las condiciones de la carretera o como se conduce, si bien pueden responder a la selección efectuada entre tres ajustes: confort, estándar o deportivo.Adicionalmente, el Jaecoo 9 también tiene tres modos de conducción más que los que se ajustan para condiciones de pisos deslizantes: Normal, Eco y Sport.

En lo que respecta a las ayudas a la conducción, son veinte, entre las que constan la alerta de colisión frontal (FCW), frenada de emergencia autónoma avanzada con reconocimiento de peatones y ciclistas (AEBS), control de crucero adaptativo (ACC), asistente para atascos de tráfico (TJA), asistente de crucero integrado (ICA), alerta de cambio involuntario de carril (LDW), sistema de prevención de cambio de carril (LDP), sistema de velocidad activo inteligente (ISLC), detector de punto ciego (BSD), cámara de visión HD de 540º, aviso de tráfico cruzado trasero (RCTA), freno de tráfico cruzado trasero (RCTB), aviso de puerta abierta (DOW), sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK), sistema de evasión inteligente (IES), asistente de cambio de carril (LCA), alerta de colisión trasera (RCW), control de luces inteligente (IHC), sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) y aviso de fatiga del conductor (DMS).

La banqueta trasera tiene, además de calefacción para las plazas más cercanas a las puertas, la posibilidad de desplazarse longitudinalmente.

Entre el equipamiento de su interior figuran una doble pantalla de 12,3”, la del sistema de infoentretenimiento con una arquitectura basada en el procesador Qualcomm 8155 y con un software propio; un head-up display con realidad aumentada, el control por voz, climatizador bizonal, acceso sin llave mediante una tarjeta NFC, regulaciones eléctricas para los asientos de conductor y acompañante, ambos con calefacción, ventilación o masaje; o un sistema de sonido Sony con catorce altavoces.

También tiene un techo panorámico, volante con regulación eléctrica, iluminación ambiental personalizable o una tapicería que es negra con la configuración de cinco o siete plazas, mientras que para la segunda puede elegirse también un tono marrón.

El maletero ofrece una capacidad de 738 litros en la versión de cinco plazas y 200 en la de siete.

En la segunda fila, cualquiera que sea el número de asientos del Jaecoo 9 SHS, los respaldos son reclinables y las plazas más próximas a las puertas laterales tienen calefacción o ventilación.