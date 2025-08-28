Kia arranca en Eslovaquia la fabricación de su primer eléctrico hecho en Europa, el EV4

Kia ha comenzado en su planta de Žilina (Eslovaquia) la producción del EV4, su primer coche eléctrico fabricado en Europa. La compañía surcoreana busca con este lanzamiento reforzar su estrategia de electrificación en el continente y afianzarse en un mercado en plena transición hacia la movilidad sin emisiones.

El EV4, un turismo de cinco puertas desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP de Hyundai Motor Group, a diferencia de la variante de cuatro puertas que se hará en Corea del Sur, se fabricará exclusivamente en esa planta eslovaca.

En la planta eslovaca de Kia se ensamblará la carrocería de cinco puertas. Allí también se producen los Sportage y Xceed.

Para ello, la factoría de Žilina, inaugurada en 2004, ha sido objeto de una modernización valorada en 108 millones de euros para adaptarse a la producción de este modelo eléctrico. Entre las mejoras figura la incorporación de una cinta transportadora específica para baterías en la línea de montaje. Con capacidad para producir 350.000 vehículos al año y 540.000 motores, la planta exporta a 83 países y da empleo directo a 3.700 personas.

“El inicio de la producción del EV4 es un hito muy importante para nosotros. Demuestra la capacidad técnica y la flexibilidad de nuestras operaciones en Europa”, destacó Marc Hedrich, presidente y director general de Kia Europe.

Kia fabricará en Eslovaquia coches totalmente eléctricos junto con modelos con sistemas de propulsión híbridos y de combustión interna.

El nuevo modelo, que se presentó en febrero de 2025, llegará con un diseño inspirado en la filosofía Opposites United de Kia y una gama de ocho colores, incluido un acabado mate exclusivo. Entre sus detalles técnicos figura un capó de aluminio que reduce peso y, consecuentemente, debe contribuir a mejorar el consumo y el comportamiento dinámico.

Habrá de él dos versiones en función de la capacidad de su batería, con 58,3 o 81,4 kWh, y contará con tecnologías de carga bidireccional, que permiten utilizar la energía almacenada tanto para alimentar dispositivos (V2L) como para devolverla a la red eléctrica (V2G).

Los procesos productivos de Kia en Europa han ido mejorando de cara a ser más sostenibles, hasta el punto de que hoy se han reducido el 13 por ciento de las emisiones de CO₂ por coche respecto a 2014..

En todo caso, este Kia EV4 no será el único modelo de la marca producido en Žilina, ya que de ella salen también modelos como el Sportage y XCeed, incluidas sus variantes híbridas e híbridas enchufables que, el año pasado, representaron una cuarta parte de su producción. La planta de Kia AutoLand Slovakia representa actualmente el 11 por ciento de la producción global de la marca.

Kia ha subrayado su compromiso con la sostenibilidad manifestado en que, respecto a hace diez años, ha reducido un 28 por ciento el consumo de agua, un 11 el de electricidad y un 13 sus emisiones de CO₂ por vehículo, operando actualmente con electricidad de origen totalmente renovable, si bien antes de final de año contará con su propia producción fotovoltaica que, inicialmente, le permitirá cubrir un 1,5 por ciento de su consumo.