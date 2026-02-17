Kia espera crecer en 2026 hasta las 65.000 matriculaciones, casi un 15 por ciento más que en 2025

Kia Iberia, que distribuye los modelos de Kia en la Península y Baleares -en las islas Canarias lo hace otra compañía diferente, Kia Canarias-, esperaba ver crecer sus ventas en 2025 hasta las 60.000 unidades, pero lejos de eso se quedó en 56.694. Esto supuso una caída del 0,7 por ciento y ocupar la séptima posición del ranking general. Según su director general, Eduardo Divar, la causa fue la dificultad para tener unidades de varios de sus coches más vendidos, como es el caso del Stonic, que se comenzó a vender renovado el pasado diciembre.

Ahora bien, de cara a 2026 el ejecutivo es optimista como consecuencia de una oferta totalmente renovada y compuesta por dos gamas paralelas, una de modelos eléctricos -los EV- y otra de combustión.

Las ventas de Kia Iberia se mantienen en los últimos años en un perfil considerablemente estable, entre las casi 55.000 y 60.000 unidades, aunque el objetivo para 2026 es llegar a 65.000.

En ese porfolio destacan novedades como los EV4, las nuevas generaciones de Sportage -que fue su modelo más vendido en 2025, con 15.390 unidades- y Stonic -el segundo, con casi 12.000- y el que supuso la vuelta de Kia al segmento de los comerciales, el PV5. Todos ellos fueron lanzados a finales de 2025.

Lo que llegará en 2026

No faltarán novedades que irán llegando a los concesionarios durante los próximos meses, de las cuales la más inminente es la del EV5, a la que acompañarán otros modelos como el K4, un hatchback de 4,44 m; o la opción de chasis-cabina del PV5.

El presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, también señaló que durante el segundo trimestre la marca contará con un eléctrico de 4,06 m, el EV2, del que espera un gran impacto comercial -incluso a costa de las 500 unidades del EV3 que viene vendiendo mensualmente-, más cuando se beneficiará de la integridad de las ayudas del plan Auto+ al fabricarse, como ya se hace con el EV4, en la planta de Zilina (Eslovaquia)

También por esas fechas recibirá las primeras unidades del Seltos que, con 4,43 m y una gama de motores de gasolina e híbridos se situará entre los Stonic y Niro.

Entre los modelos que se incorporarán a la oferta de Kia este año estará el Seltos que, como el los Stonic y Niro entre los que se sitúa dispondrá de motores de combustión y versiones con estos electrificadas.

Asimismo, durante la primavera llegarán los PV5 Combi y Passenger de siete plazas que complementan al furgón y Passenger de cinco asientos a la venta ambos también desde diciembre.

Entre antes del verano y durante éste se producirá la actualización del Xceed y Niro, así como en meses siguientes la aparición de nuevos formatos del PV5.

En este contexto de lanzamientos, algunos de ellos de eléctricos, Emilio Herrera puso en valor las ayudas a la adquisición de este tipo de coches -que hoy representan casi el 10 por ciento de cuota de nuestro mercado pero para el que se podría esperar en 2026 llegar verla hasta el 15 por ciento- en cuanto a la aportación que supone su continuidad pues, "sin ellas, las ventas se estacan", señaló.

Kia confía en un crecimiento de las ventas de sus eléctricos notable, apoyados en el incremento que se espera se produzca durante 2026 gracias al Auto+.

No obstante, para Herrera "es un plan mejor que el anterior porque las ayudas se cobraran antes, aunque con cantidades inferiores porque ya no habrá los 7.000 euros por achatarramiento".

Objetivo de Kia, 65.000 matriculaciones en 2026

Con estas incorporaciones a su porfolio Kia Iberia espera alcanzar en 2026 las 65.000 matriculaciones, creciendo así casi un 15 por ciento respecto a 2025 y consiguiendo una cuota de mercado en España y sin Canarias de entre un 5,33 al 5,65 por ciento, según la cifra más optimista de volumen total -1.220.000 matriculaciones- o la más pesimista -1.150.000-. Se cumpliría así uno de sus objetivos, el de situarse en el top diez de marcas más vendidas e, incluso, escalar al cinco, en tanto que ya ha conseguido otros como ser una marca de volumen y disponer de todas las tecnologías de propulsión que demandan hoy los clientes.

Las novedades más recientes de Kia y las que están por llegar se concentra, fundamentalmente, en el segmento C, dejando aún sin cubrir el B, el de los utilitarios.

Emilio Herrera destacó durante su intervención que "con los actores nuevos -n. de r. en referencia a las marcas chinas low cost- no vamos a competir, y sí lo haremos con los fabricantes tradicionales, adaptándonos también para ello a un nuevo marco regulatorio". El presidente señaló que su marca ha demostrado calidad, una oferta de garantía de referencia con sus siete años que define la fiabilidad de sus productos, innovación, diseño y una postventa que hoy la distancian de nuevas marcas.

Asimismo recordó que Kia hace tiempo que abandonó el posicionamiento por precio y que suponía el riesgo de que, por ser barato, "arriesgada ya que siempre puede venir alguien y conseguir en mayor medida rebajando más los precios".

Más eléctricos y más híbridos

Kia cuenta con una de las gamas más amplias del mercado, con catorce modelos diferentes -incluyendo seis eléctricos, cinco susceptibles de recibir las ayudas del plan Auto+- y una sobrepoblación en el segmento SUV C, que representa un alto porcentaje de ventas -en 2025, casi un 36 por ciento del total-, sin embargo, desde la descontinuación del Rio carece de un representante en otro segmento de gran peso comercial: el de los utilitarios, que en España supuso el año pasado un 22,4 por ciento. Una carencia que su director general, Eduardo Divar, acusa más aún cuando señala que algunos de los turismos más vendidos en nuestro país -Dacia Sandero, Renault Clio, Seat Ibiza o Peugeot 208, entre los diez primeros del último ejercicio- pertenecen a ese segmento.

El Sportage es el más vendido de la familia Kia, seguido de Stonic y Niro; mientras que por tecnologías de propulsión los motores de combustión son los preferidos, pero con expectativas de mayor crecimiento para híbridos y enchufables.

En todo caso su potente oferta de eléctricos debe permitirle aumentar las ventas con este tipo de tecnología de propulsión en hasta un 60 por ciento, consiguiendo pasar de las 8.085 unidades matriculadas en 2024 y que colocaron a la marca como la a las 13.070. También Kia espera ver crecer las ventas de sus híbridos hasta un 10 por ciento este año, acercándose con ellas a las 21.000 unidades.

Del 1,7 por ciento de rentabilidad de la red 2025 al 2,2 para 2026

Para conseguir estos crecimientos el trabajo de la red será importante, una estructura comercial de un volumen importante y para la que la rentabilidad es un factor crucial, más en un entorno en el que llegan nuevas marcas con las que ya trabajan algunos concesionarios de Kia.

En 2025 esa rentabilidad fue de un 1,7 por ciento. No se llegó por tanto al 2,1 previsto por la agresividad del mercado con la llegada de nuevas marcas. Esto llevó a los concesionarios, en algunos casos, a igualar a la baja las ofertas de otras marcas, lo que supuso cerrar operaciones incluso con pérdidas a cambio de un intento de mejorar sus rappeles.

Esta rentabilidad alcanzada en el último ejercicio fue, por tanto, algo más baja que años anteriores -se venía de un 3,0 por ciento en 2022 o un 2,5 por ciento en 2023-, pero desde Kia tienen la esperanza de que crezca hasta el 2,2 por ciento en 2026.

Para ello se contará con ese impulso de los nuevos modelos y el incremento esperado de las ventas; pero también con la renovación de imagen corporativa de la red o la adición de nuevos negocios que deben ayudar. Incluso con la mejora que supondría crecer en la venta de vehículos de ocasión.

Entre esas nuevas propuestas enfocadas en la movilidad y la mejora de experiencia de los clientes estarían cuatro: Kia Drive, un servicio de alquiler de un día a seis meses a través de los concesionarios adheridos, un 45 por ciento de su red; Flex, que propone en colaboración con Arval un programa de alquileres a mayor plazo; Charge, un agregador de puntos de recarga que incluye también la red de alta potencia de la marca; y Connect, la nueva herramienta digital que ha permitido reunir en una sola cuenta múltiples aplicaciones y con la que se puede desde reservar citas en el taller a actualizar el sistema de infoentretenimiento.