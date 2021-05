Quiénes se librarán de pagar peaje en las autovías según la DGT

Mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España plantea una amplia remodelación, en la cual se incluyen los citados peajes. A la espera de la luz verde por parte de la Comisión Europea, la propuesta de la creación de nuevos peajes en las autovías ha levantado grandes polémicas entre diversos factores. Ahora, la DGT, en vistas a calmar los ánimos ha informado sobre como implantará el Gobierno de España este sistema de pago y sus posibles excepciones.

Peajes a partir de 2024

La fecha fijada para la implantación de estos peajes, a espera de la confirmación de Bruselas, tendrá como punto de partida el año 2024. A partir de este año, los viajes podrían sumar una media de un coste adicional de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro recorrido. Aún así existen excepciones a estos peajes que hay que tener en cuenta.

La principal base de estos peajes radica en que sean los que más contaminan y más usen estas autovías los responsables de su creación y mantenimiento. En este contexto, el director de la Dirección General de tráfico, Pere Navarro, ha desvelado qué grupos o personas no tendrán que asumir este coste adicional.

Causas laborales, educativas o incluso médicas supondrán motivo de excepción para no hacer frente al pago de peajes: "El viaje diario, el cotidiano por tema laboral, queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio también. Perfectamente, se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluido, es decir, que hay un cierto margen de hacer (...) No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad".

Del mismo modo, Pere Navarro ha querido igualar estos peajes a los que ya existen en el resto de Europa, donde se usan estos impuestos para el mantenimiento de la mayoría de carreteras: "Cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país ".

A pesar de que aún no existe ni siquiera un previo borrador con todas las medidas previstas, lo principal es buscar el consenso político, así como el de todos los colectivos afectados por los nuevos impuestos que pueden entrar en vigor a partir del año 2024. Una de las bases que tendrían estas nuevas medidas para fijarse es el modelo que adoptó Portugal en estos últimos años años.

Otras de las propuestas que se han puesto sobre la mesa es penalizar de manera más clara a los extranjeros por el uso de las carreteras nacionales, así lo expresó Nadia Calviño, vicepresidenta: "Parece razonable que paguen algo también los 100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros".