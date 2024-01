Coches con nombres de ciudades: la toponimia como inspiración para las cuatro ruedas

El espacio de Joyas y Chatarras ya hizo en su momento un repaso a los peores nombres de la historia, a los coches más desafortunados estéticamente, y también un ránking con los coches que utilizaron animales como nombre para modelos ya emblemáticos. En esta ocasión hacemos un repaso a las diferentes marcas de la automoción que utilizaron nombre de ciudades para darle un nombre a sus diferentes coches. En este sentido Seat se lleva la palma utilizando ciudades españoles para sus nombres, pero Ferrari, Hyundai, Suzuki, Mahindra, Chevrolet, Ford Opel y Pontiac también se valieron de la toponimia para sus vehículos.

Seat ha sido una marca abonada nombres de ciudades para sus modelos. Ronda, Inca, Ibiza, Marbella, Altea, Málaga, León, Toledo y Córdoba fueron los nombres usados en una primera fase. Cambió la tendencia con el Exeo, pero posteriormente recuperó la nomenclatura toponímica con el Arona y el Ateca. Utilizó también Tarraco para uno de sus modelos, aunque como no utiliza "Tarragona", lo hemos obviado.

En 1982 y hasta 1986 se vende el Seat Ronda. Se inicia el nombramiento de los modelos de Seat con nombres de ciudades y lugares españoles. Le toca el turno a la preciosa localidad malagueña. Este modelo fue una derivación del Seat Ritmo. En 1983 el Panda da paso al Marbella, que nombra a otra ciudad malagueña.

Año 1984, llega el Seat Málaga. Seguimos con el uso de localizaciones españolas. En este caso le toca a la ciudad andaluza. Fue producido desde 1984 hasta 1991. El Seat Toledo fue su sustituto en el sector.

Ibiza: Llega el año 1984 y llega el que se convertiría en una de las series de coches más longevas de la historia de Seat. Actualmente sigue fabricándose y no hay visos de que se vaya a parar su producción. 38 años de fabricación ininterrumpida de uno de los buques insignias.

Toledo: Llega la década de los 90 y con ello llega otro de los clásicos con nombre de ciudad española: el Seat Toledo. Este modelo sigue fabricándose a día de hoy como el propio Ibiza. Otro de los buques insignia de Seat. La década de los 90 marcará un antes y un después con varios míticos modelos de la marca española.

Córdoba: Corría el año 1993 cuando Seat da rienda suelta a su creatividad y lanza un modelo intermedio entre el Toledo y el Ibiza: el Córdoba. Con una denominación con carácter y fuerza se convierte en uno de los modelos más célebres del país. Tuvo una producción prolífica entre los años 1993 y 2009.

Inca: Año 1995 llega otra de las furgonetas de más éxito de la marca, el Seat Inca. Recibe el nombre en honor a la localidad mallorquina. Está basada en el Seat Ibiza. Se pudo ver con el nombre de Volkswagen Caddy. Su producción fue desde 1995 a 2003.

Año 1997. Llega el Seat Arosa. Se produjo entre los años 1997 y 2004. Su nombre se refiere a Villagarcía de Arosa, provincia de Pontevedra. Es un cuatro plazas de tres puertas, motor delantero y tracción delantera. El Arosa es el sucesor del Marbella y predecesor del Mii.

Año 1999, último año de la década y modelo que cierra nuestra lista. Se trata del Seat León uno de los coches con mayor proyección y nombre dentro de la marca española (ya no tanto, o ya no española). Va por la cuarta generación y no tiene visas de que se corte su producción.

Ateca: El Seat Ateca es un SUV en producción por la marca de la S desde el segundo trimestre de 2016. Es el primer coche de este tipo producida por Seat. Se ubica entre los modelos Arona y Tarraco.

Arona: El Seat Arona es un automóvil todocamino del segmento B que la marca de Volkswagen lanzó al mercado a finales de octubre de 2017. El nombre Arona hace referencia al municipio español de la isla de Tenerife, en las islas Canarias.

Tarraco: Podríamos incluir también este modelo reciente de Seat al ser el nombre de la ciudad romana sobre la que se asienta la actual Tarragona.

Modena: El 360 Modena, con el nombre de la ciudad italiana, tenía un diseño limpio que anticipaba las tendencias de diseño para los futuros Ferrari de carretera. Esto incluía un peso más bajo, combinado con mayor rigidez del chasis, objetivos aparentemente opuestos pero que se habían logrado con el empleo de una innovadora tecnología de construcción.

Maranello: Presentado a la prensa en Nürburgring, en 1996, el 550 Maranello, con nombre de la localidad del norte de Italia, era la respuesta de Ferrari para quienes creían que las prestaciones de un coche con motor V12 delantero no podían superar a las de un deportivo de motor central. Sucesor del F512 M, el 550 Maranello era más rápido y más práctico, gracias a su motor delantero mejorado.

Roma: El Ferrari Roma, es el último en llegar a la casa del Cavalino Rampante y lleva el nombre de la capital italiana. El nuevo coupé 2+ con motor central delantero del Cavallino Rampante, presenta unas proporciones elegantes y un diseño atemporal a los que hay que sumar un rendimiento y manejo insuperables. Con su estilo y elegancia característicos, este vehículo constituye una representación contemporánea del despreocupado y placentero estilo de vida propio de la Roma de los años cincuenta y sesenta.

Portofino: Lleva el nombre de una preciosa localidad genovesa de unos 500 habitantes. Con sus 600 caballos y una aceleración de 0 a 200 km/h en solo 10,8 segundos, es el descapotable más potente que, a la vez, ofrece un techo rígido retráctil, un amplio maletero y una gran adaptabilidad a la que se suman dos asientos traseros que pueden usarse en trayectos breves.

Tucson: El Hyundai Tucson, también llamado Hyundai ix35, es un vehículo utilitario deportivo perteneciente al segmento C producido por el fabricante surcoreano desde el año 2004. El nombre es el topónimo inglés para la ciudad de Tucson en Arizona (EEUU).

Santa fe: El Hyundai Santa Fe es un vehículo utilitario deportivo del segmento D producido por el fabricante de automóviles surcoreano Hyundai. Existen cuatro generaciones del Santa Fe, lanzadas entre 1999 y 2019. El Santa Fe existe con tracción delantera y tracción a las cuatro ruedas y es el primer todoterreno desarrollado completamente por Hyundai. Es topónimo de las ciudades de Santa fe en México, Argentina y también en Granada, España.

Verona: Chevrolet Evanda, Chevrolet Epica, Daewoo Magnus y Suzuki Verona. Son todos los nombres para un mismo modelo de coche fabricado por diferentes marcas. El que nos vale para esta pieza es el Suzuki Verona, bautizado así en honor a la ciudad de Romeo y Julieta.

Forenza y Reno: El conocido en España, Reino Unido y Rusia como Chevrolet Lacetti estuvo disponible en los EEUU con el nombre de Suzuki Reno y Suzuki Forenza. El primero de estos nombres hace referencia a Reno en los EEUU y el segundo a la localidad italiana de Forenza, ubicada en el sur del país transalpino.

Goa: El Mahindra Scorpio, conocido en Europa como Mahindra Goa, es un todoterreno indio del año 2002, fabricado por la empresa automovilística india. Hace referencia al estado de Goa, y también a la ciudad denominada con este mismo nombre.

Mónaco: El Dodge Monaco es un coche de tamaño grande construido por el fabricante estadounidense Dodge entre los años 1965 y 1978. Fue diseñado como respuesta competitiva al Pontiac Grand Prix. Lleva el nombre de la Ciudad-Estado de Mónaco.

Durango: Dodge Durango es una camioneta de tamaño completo vehículo deportivo utilitario crossover de Dodge. Apareció en 1997 como reemplazo para la Ramcharger que se suspendió en el mercado de América del Norte en 1993. Aunque su nombre hace referencia a la región de Durango en México, es una ciudad del País Vasco ubicada en Vizcaya.

Dakota: Cabe mencionar que la marca también fabricó el Dakota, un modelo que hace referencia al estado EEUU. Hay numerosas localidades en el país que llevan el nombre de Dakota en Illinois, Minnesota, Winsconsin, Iowa y Nebraska.

Malibu: El Chevrolet Malibu es el nombre con el que se conoce a una serie de automóviles de turismo, producidos por el fabricante norteamericano General Motors, para la Chevrolet. Hace referencia a la ciudad californiana de Malibú, una exclusiva, televisiva y rica localidad.

También utilizó el nombre de Corsica, Córcega en español, que hace referencia a la isla francesa. Al no ser el nombre de una ciudad, lo obviamos, pero lo mencionamos.

Granada: La provincia y su monumento más histórico inspiraron a ingenieros de la automoción para crear el Ford Granada a principios de los 70. En Corea del Sur el Granada llegó de la mano de Hyundai. Se fabricó y se comercializó en Europa entre 1972 y 1985. El modelo que lo sucedió fue el Scorpio, aunque siguió recibiendo la denominación Granada en el Reino Unido entre 1985 y 1994.

Monza: El Opel Monza es un coupé que fabricó la compañía alemana del rayo entre 1978 y 1986. Era la versión de dos puertas del Opel Senator. Lógicamente hace referencia a la ciudad italiana de Monza, en el norte de Italia, y que también tiene uno de los más famoso circuitos de velocidad del mundo.

LeMans: El Pontiac LeMans fue el nombre del modelo aplicado al compacto de tamaño intermedio que ofrece Pontiac desde 1962 hasta 1981. Aunque su nombre se basa en el circuito de LeMans, también hace referencia a la ciudad del noroeste francés de mismo nombre.

El Fiat Siena es un automóvil del fabricante italiano fabricado desde 1996 hasta 2017. Es la versión Sedán del Fiat Palio, que se creó para países en vías de desarrollo.