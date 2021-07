La mitad de los conductores no hace revisiones al coche antes de viajar

El verano es tiempo de viajar, de movernos, de desplazarnos. En avión, tren, autobús o coche. Es tiempo de reencontrarnos, a nosotros mismos o con gente a la que no vemos desde hace mucho tiempo. Tiempo de divertirnos, disfrutar y descansar. Pero hay que hacerlo de forma segura. Y los españoles no solemos hacerlo del todo bien, en lo que al mantenimiento de nuestros vehículos se refiere, al menos, según una encuesta de Acierto.com, que se centra en los esfuerzos que dedicamos a poner a punto nuestros vehículos antes de nuestra operación salida de vacaciones. La mitad de los conductores no hacen revisiones al coche en el taller, una falta de precaución que incrementa las posibilidades de sufrir una avería en carretera y de verse envuelto en un accidente.

Fieles seguidores del cuento del lobo solemos no hacer demasiado caso a los avisos que nos indican que es necesario hacer revisiones cada 20.000 kilómetros o cambiar los neumáticos alrededor de los 40.000. Somos más de esperar a que el coche nos deje tirados en mitad de la carretera o que suframos un reventón en el neumático. Hasta el 49,1% sólo lleva el coche al taller cuando detecta algún problema. Además, un tercio no realiza las revisiones indicadas por el fabricante.

Y si sabemos los mecanismos que hay que llevar a cabo para ir más seguros, ¿por qué no pasamos las revisiones que el vehículo necesita? En primer lugar entran en juego factores emocionales como el 'yo controlo' o el 'eso a mí no me pasa'. La misma osadía que vemos a diario en casos de conductores que circulan a más de 200 km/h o con los pies por fuera de la ventanilla, la vemos en los conductores-mecánicos para los que un ajuste casero es suficiente para alargar su visita al taller. Además, según los datos de la encuesta, casi el 27% afirma que no tiene tiempo para ir al taller y el 19% considera que las revisiones son excesivamente caras y no tienen dinero para acometerlas.

Lo que no saben, o no quieren saber, es que a veces es mejor reservar un día de tu rutina vital para ir al taller antes que el final del trayecto sea tener que recurrir a la asistencia en carretera, algo más incómodo y que en muchos casos (si la avería es gorda) puede resultar hasta más caro que la visita previa al taller, sobre todo si nuestro vehículo tiene más de diez años de antigüedad, que son los que protagonizan más accidentes con víctimas mortales y daños a terceros

Cómo poner nuestro coche a punto para la operación salida

Ante esta falta de concienciación por parte de sus usuarios, el comparador de seguros Acierto.com ofrece una serie de consejos para preparar el vehículo para la operación salida.