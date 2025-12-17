Multa de 900 euros por llevar una pegatina falsa de la ITV

Un conductor ha sido sancionado con 900 euros tras confirmarse en la Audiencia Provincial de Murcia la resolución que, en septiembre de 2020, dictaminó la utilización de una pegatina de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) falsificada, el distintivo V-19, en su automóvil. Los hechos, detectados por agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la autovía A-33, en el término municipal de Blanca, evidencian la implicación legal y administrativa de manipular documentos relacionados con la circulación y el control técnico de vehículos en España.

La sentencia confirma que la pegatina de la ITV es considerada un documento oficial, regulado por el Reglamento General de Vehículos. Su propósito es identificar, mediante códigos de color anual, la vigencia de la inspección técnica obligatoria. Así, el no mostrar el distintivo de ITV autorizado tiene implicaciones, pero la falsificación y uso indebido supone la comisión de un delito de falsedad documental. El tribunal no ha admitido la defensa del sancionado, que argumentaba que "no fue sorprendido conduciendo sino aparcando", concluyendo que la infracción se consuma con la exhibición pública del adhesivo fraudulento.

Funcionamiento de la ITV y sus distintivos en España

El sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España responde a un calendario determinado por la antigüedad y tipo de vehículo. Para los turismos particulares, la primera inspección es exigible a los cuatro años desde su matriculación. Entre los 4 y los 10 años de vida, el control debe repetirse cada dos años, y, superada la década, la revisión pasa a ser anual. En todos los casos, tras la superación de la ITV, el propietario recibe el denominado "Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo" (V-19). Este debe colocarse "en un lugar claramente visible en el parabrisas" y constituye una garantía visual de que el vehículo cumple con los requisitos técnicos y medioambientales.

El color de la pegatina V-19 varía cada año en función de un ciclo trianual (verde, amarillo, rojo), facilitando a las autoridades la detección de vehículos que pudieran estar circulando sin la inspección vigente. Los agentes suelen comprobar de forma visual la actualización del distintivo durante los controles rutinarios en carretera.

Riesgos y repercusiones legales de emplear una pegatina ITV falsa

La falsificación del distintivo de ITV está tipificada como delito de falsedad en documento oficial, cuya gravedad implica sanciones económicas significativas y, en determinados supuestos, incluso penas privativas de libertad. El alto tribunal murciano subraya en su fallo que "la penalización recae en el uso del documento falso y su exhibición, tanto circulando como estacionado". Además, advierte de que no basta con alegar que el vehículo esté parado, ya que "la sola presencia de la pegatina en el parabrisas" constituye la infracción.

De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), las campañas especiales de control en carretera detectan anualmente "miles de conductores que no cumplen los requisitos de ITV", generando sanciones que pueden alcanzar hasta 100 euros en caso de distintivo no visible o inexistente, y multas mucho mayores cuando se verifica algún tipo de falsificación.

Por qué es obligatorio mostrar el distintivo V-19

El Reglamento General de Vehículos establece para todos los automóviles matriculados en España la obligatoriedad de portar la pegatina ITV correctamente adherida al parabrisas. La medida responde a "criterios de seguridad vial y confianza en los sistemas de inspección técnica", permitiendo identificar vehículos que han superado con éxito los controles obligatorios de emisiones, frenos, dirección, alumbrado, neumáticos y otros elementos esenciales. No exhibir el adhesivo oficial es considerado una infracción leve.

Según la DGT, la informatización del sistema ITV no excluye la necesidad de contar con este elemento visual, ya que favorece el trabajo de los agentes en carretera. La base de datos centralizada de la ITV permite cotejar electrónicamente los vehículos, pero el distintivo físico agiliza el proceso y evita demoras en el control del parque automovilístico.

La importancia de la integridad documental en la circulación

Entre las funciones de la ITV se encuentra garantizar que los automóviles que circulan por las carreteras españolas presentan las "condiciones técnicas mínimas para prevenir accidentes y reducir emisiones contaminantes". Cualquier intento de eludir los controles mediante documentos fraudulentos pone en riesgo no solo a quien protagoniza la irregularidad, sino también al resto de los conductores.

La resolución de la Audiencia de Murcia de septiembre de 2020, ratificada en 2025, refuerza el mensaje institucional sobre el valor de la integridad documental: "usarla sin correspondencia con el vehículo es delito". Dicha actuación penaliza no solo el engaño individual, sino también el potencial daño a la confianza pública en la inspección de vehículos.

¿Qué ocurre si no llevo la pegatina de la ITV?

La ausencia o falta de visibilidad de la pegatina de ITV constituye una infracción leve sancionada con 100 euros, sin pérdida de puntos. Sin embargo, si se detecta la utilización de una pegatina falsificada, como en el caso de Murcia, la infracción se califica como delito de falsedad documental, con consecuencias económicas y penales más graves.

Para evitar incidentes, la DGT recomienda realizar las inspecciones periódicas dentro de los plazos establecidos, mantener los documentos en regla y consultar los registros digitales en caso de duda. Así, se protege tanto la seguridad vial como la legalidad de la circulación.

Preguntas frecuentes sobre la ITV y la falsificación del distintivo V-19

1. ¿Es legal circular sin pegatina de ITV si la inspección está pasada? No. Aunque la ITV esté en vigor en los sistemas informáticos, el Reglamento exige exhibir el distintivo en el parabrisas.

2. ¿Cuál es la multa por no llevar la pegatina en lugar visible? La infracción supone habitualmente 100 euros de sanción.

3. ¿Qué ocurre al detectarse una pegatina falsa? Se considera delito de falsedad documental, sancionable con multas elevadas y, en casos graves, penas de prisión.

4. ¿Cómo identifican los agentes una pegatina falsa? El color, los grabados y el número correlativo son cotejados en la inspección visual y electrónica correspondiente.