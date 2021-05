Así es el 308 de nueva generación de Peugeot

Peugeot inicia la apertura de pedidos para la nueva generación del 308 el próximo mes de mayo, si bien las entregas de las primeras unidades se realizarán en octubre. Esto, en cuanto a la berlina de cinco plazas, porque el SW, la versión familiar, se demorará aún unos meses: se pondrá a la venta en septiembre y, hasta el arranque de 2022, en el mes de enero, no se harán las primeras entregas a los compradores.

Con León, Tipo, Corolla, Focus, Golf, Mégane, i30 y Ceed es uno de los pocos compactos que mantiene en su oferta los dos tipos de carrocería. En la generación aún a la venta, la de cinco puertas tiene una longitud de 4,25 m, mientras que la del familiar es de 4,59 m; en la nueva, el primero crece 10,5 cm, hasta los 4,36 m de largo, mientras que del segundo aún no disponemos de datos.

El aumento de casi 11 cm de longitud -ahora es tan largo como un Audi A3, Renault Mégane, Citroën C4, Skoda Scala, Toyota Corolla, Opel Astra, Ford Focus o Seat León, entre muchos otros compactos que coinciden en unos pocos centímetros- se debe, parcialmente, al incremento de la distancia entre ejes, que crece 5,5 cm, hasta los 2,68 m: el resto está en los voladizos. La anchura no varía y la altura disminuye 2cm.

Según fuentes de Peugeot, el coeficiente aerodinámico mejora sustancialmente, con un Cx de 0,28 y el SCx (la combinación de éste con la superficie frontal), es de 0,62; si bien el anterior no era muy distinto: 0,29 y 0,64, respectivamente.

Plataforma multienergía

Aún con este crecimiento de longitud, el nuevo Peugeot 308 de tercera generación sigue empleando la plataforma modular EMP2 de PSA -la usual entre los vehículos compactos del grupo industrial, aunque el C4 recurra a la CMP o EMP1- precisamente estrenada por su predecesor. Esta plataforma admite, tal como se ha puesto de manifiesto en otros modelos como el 3008, un cierto nivel de electrificación a través de sistemas de propulsión híbridos enchufables y, precisamente, esta es una de las novedades que incorpora el nuevo 308: ahora ya dispone de dos versiones PHEV, una de ellas inédita.

Y es que junto a la de 225 CV que recurre a un motor de gasolina 1.6 de 180 CV y un eléctrico, embutido en su caja de cambios e-EAT8, de 110 CV; ahora se alinea una versión de 180 CV en la que el motor de combustión aporta algo menos de potencia, 150 CV, si bien todos los demás componentes son iguales. Lo es incluso la batería que, en ambos, ofrece una capacidad de 12,4 kWh, con autonomía eléctrica casi semejante: 59 y 60 km. Se podrá recargar con potencias de 3,7 kW, aunque habrá la opción de un cargador embarcado de 7,4 kW que reduce el tiempo de conexión a un enchufe a menos de dos horas.

El eléctrico, para 2023

En ambos casos, se trata de modelos de tracción delantera, al igual que ocurre con el resto de motores, ya conocidos: los de 1.2 de 110 y 130 CV de gasolina, el primero sólo con cambio manual y el segundo también con la posibilidad de contar con la caja automática de ocho marchas; el 1.5 Diesel de 100 y 130 CV, en ambos casos con idéntica disposición de cambios que sus equivalentes de gasolina. Esto implica que entre los motores de 130 CV y el de 180 CV -que además tendrá un coste extra por ser hibrido enchufable- Peugeot no hace ninguna propuesta de potencia intermedia como el 1.2 de 155 CV que tienen otros modelos de la marca.

Parece más que segura la inclusión en la gama en un par de años se añada a la gama una versión eléctrica, con una evolución de la EMP2: se trataría de la eVMP ya anunciada con una distancia entre ejes casi coincidente con la del 308: 2,70 m. Así, el 308 podría contar con baterías de entre 60 y 100 kWh, frente a los 50 kWh generalizados de la eCMP.

Además, de estos cambios en los motores, la disposición de versiones varía ligeramente, en tanto que desaparece la Active. De hecho, la oferta arranca para España arranca con el nivel superior, el Active Pack, al que le sigue el Allure y Allure Pack. Se mantienen, por lo demás, los GT y GT Pack. Estos incluso tendrán algunos elementos específicos en su diseño, más allá de las llantas de 18” -los dos Allure usarán las de 17” y el Active Pack de 16”- , tal cual el nuevo logo de Peugeot en ambas aletas delanteras, además de una opción, denominada Black Pack, que permite que las piezas cromadas de la carrocería sean de color negro brillante. También las piezas de luz diurna verticales del frontal tienen en los GT y GT Pack un grosor menor que en el resto de acabados.

Más presencia de la nueva imagen corporativa

Entre éstas se sitúa la nueva calandra, al estilo del 3008, extendida hasta debajo de los faros. El único elemento visible en ésta es el nuevo logo de Peugeot tras el que se encuentran los sensores necesarios para el funcionamiento de algunas ayudas de conducción. Encima de él se camufla la cámara frontal. En cuanto a la trasera, los pilotos siguen mostrando las tres “garras” características de los últimos Peugeot, si bien cambian de posición y ángulo en este modelo. Todas las funciones de iluminación se hacen con LED.

Como corresponde a una nueva generación, hay muchos cambios de diseño e incluso funcionales en el habitáculo del 308. Por ejemplo, el salpicadero es totalmente distinto al anterior y hay nueva configuración del puesto de conducción. Peugeot llama a éste i-Cockpit y, ahora, incorpora un nuevo volante, una instrumentación digital con pantalla de 10” para todas las versiones que en los GT y GT Pack aporta la información en doble plano -la marca la llama 3D y ya la venía usando el 508- y, por último, una pantalla central, también de 10” en posición más baja -ahora se sitúan por encima las horizontales salidas de aire-.

Esta dará servicio al sistema de infoentretenimiento, el i-Connect, que tiene un nuevo software que, por ejemplo, permite dividirla en dos para hacer trabajar dos funciones a la vez y también incorpora nuevas posibilidades, además de las de navegación, control de la climatización o el teléfono. También permite enlazar dos teléfonos a la vez con los protocolos Apple CarPlay y Android Auto. Habrá una versión del navegador con 3D en la que se puede actualizar la cartografía a través de la conexión a Tom Tom Traffic y con reconocimiento vocal.

Bajo la pantalla principal hay otra más pequeña -sustituye a teclas- con atajos y que es configurable a los gustos del conductor. Peugeot la llama i-Toggle y tiene botones verdaderamente grandes, con lo que debe ser muy manejable. Justo debajo aún queda espacio para algunos botones, estos sí mecánicos, para seleccionar recirculación de aire, warning, etc. Por otro lado, desaparece la palanca del cambio automático y se utiliza un selector con leva basculante, un recurso que viene haciéndose muy común en PSA.

Más que grande, pequeño

Si bien no hemos podido conducir el 308 -la presentación era a coche parado, de una versión Hybrid con el acabado más abundante- sí hemos podido explorar con detalle el coche. Las sensaciones que nos quedan en cuanto al interior es que crece en calidad percibida y debe hacerlo en confort, porque tiene buenos asientos -con la certificación AGR- e interesantes funciones, como el volante y parabrisas calefactado -en ambos GT-, purificador de aire…; pero no se siente lo esperable al crecimiento de la carrocería en habitabilidad. Así, por ejemplo, hemos encontrado cierta mejora en la anchura disponible y, prácticamente, la misma altura -algo meritorio en tanto que disminuye la altura de la carrocería- que en el anterior 308, mientras que el espacio longitudinal es incluso menor. Por otro lado, la forma de las puertas traseras hace que a las personas más altas no les resulte fácil entrar o salir.

Resulta extraño que el 308 no tenga un habitáculo más grande cuando el maletero tampoco es más capaz que el anterior, pues se queda -siempre según nuestras mediciones- en unos 325 litros. En la versión analizada, bajo el suelo de este maletero se situaba, en la zona más cercana al borde de carga -a 70 cm del suelo- el subwoofer del equipo de sonido Focal, que en los GT Pack es de serie y en el resto de versiones, opcional. También parte del espacio lo ocupaba la batería del sistema híbrido. Peugeot atribuye a estas versiones 361 litros, mientras que si se suma el espacio bajo el suelo -algo inusual- alcanza en las que tiene motores de combustión hasta 412 litros. Quizá recurra a este recurso de sumar ese espacio para que el nuevo 308 casi pueda mostrar una capacidad parecida a la del anterior modelo que, según las mediciones oficiales, llega a 420 litros.

Ayudas para todo

Con esta evolución del compacto de Peugeot llega el Pack Drive Assist 2.0, un conjunto de ayudas a la conducción que combina el cambio de carril semiautomático, el sistema que preconiza la velocidad según las señales y adapta el coche a ellas, el sistema de centrado en el carril y el control de velocidad de crucero inteligente con función stop en los automáticos y que se activa desde 30 km/h en los manuales.

Se incorporan al 308 otros sistemas de ayuda como el que vigila el ángulo muerto hasta 75 m por detrás del coche, la alerta de tráfico trasero, la cámara trasera de 180º o la ayuda al aparcamiento con cámaras de 360º.

Los Peugeot 308 se construirán en la fábrica de Sochaux (Francia).