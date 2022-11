Cuidado con las cenas de Navidad, estos son los peligros de conducir con resaca

Todos sabemos que el alcohol no es un buen amigo de la conducción: conducir borracho supone gravísimos peligros para ti y para el resto de conductores de la vía, ya que la vista nublada, la fatiga, el aumento del tiempo de reacción y los problemas de coordinación puedes ocasionar graves accidentes. Además, el consumo indebido de alcohol al volante es la segunda causa más recurrente en accidentes mortales de tráfico en España.

Cuando has bebido alcohol la noche anterior, al día siguiente te levantas (generalmente) con una sensación que la mayoría de personas conoce: la resaca. Conducir con resaca también es muy peligroso. ¿Qué riesgos tiene conducir en este estado?

No solo es unas horas después de consumir #alcohol. Al día siguiente sigues corriendo RIESGOS al volante por los efectos de la RESACA.Al volante, CERO #AlcoholYOtrasDrogas. pic.twitter.com/o8w3KO5KVi — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 23, 2018

La DGT advierte de que conducir con resaca, y dependiendo del grado, puede ser igual de peligroso que conducir borracho o con fatiga. Los efectos que tiene la resaca son:

Alteraciones neurológicas en nuestro organismo, ya que se ralentiza la actividad cerebral.

Aumenta tu ritmo cardíaco.

Deshidratación.

Dolor de cabeza

Falta de apetito

Diarrea

Temblores

Fatiga

Nauseas

Alteraciones visuales-espaciales

Como vemos, la lista no es corta, y es que todos estos son los efectos de la resaca y conducir bajo ellos tiene un riesgo altísimo para la seguridad vial, aunque sí es cierto que los síntomas varían según el grado de resaca que se tenga, que a su vez, depende del alcohol ingerido el día anterior y cómo se ha metabolizado.

Los efectos comentados anteriormente se agravarán si la persona que está bajo ellos:

Ingirió una cantidad de alcohol muy grande.

Bebió sin haber comido previamente.

No ha dormido las horas necesarias o no ha habido calidad en el sueño.

No bebe habitualmente y no está acostumbrado a los efectos del alcohol en el cuerpo al día siguiente.

Si la persona tiene alguna enfermedad o problema que impide que la rápida metabolización del alcohol.

Además de las advertencias de la DGT, también se ha realizado un estudio en una universidad de Londres, la Brunel University. Es este estudio se puso a prueba a conductores que habían bebido la noche anterior y otros que no habían ingerido alcohol para probar los efectos y la velocidad de reacción en cada uno de ellos.

Los resultados del estudio concluyeron que las personas que sí habían ingerido alcohol el día anterior y, como consecuencia, tenían resaca:

Tendían a acelerar y a conducir más rápido.

No respetaban los límites de velocidad.

Tendían a invadir el carril contiguo.

No respetaban las señales de stop o ceda el paso.

Aunque la policía no pueda multarte si no das positivo en una prueba de alcoholemia, sigue siendo muy peligroso que se coja el coche cuando estamos bajo los efectos de la resaca, al igual que sería imprudente coger el coche estando enfermo. Lo que sí es cierto, es que según el Reglamento General de Circulación, en el Artículo 17.1 dice "los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos", y el tener resaca y sus efectos afecta negativamente al control del vehículo, por lo que si un agente de policía interpreta que no estás en condiciones de circular, puede denunciarlo y detallarlo en la misma denuncia.