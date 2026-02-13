Peugeot se convierte en patrocinador oficial del Festival de Cine de Málaga

Peugeot será el proveedor del coche oficial del 29º Festival de Cine de Málaga que se celebrará en la capital de la Costa del Sol del 6 al 15 de marzo y tendrá como sede principal el Teatro Cervantes, así otras como la Villa del Mar o el Cine Albéniz.

Para ello la marca cederá veinte Peugeot 3008 con tecnología híbrida enchufable, lo que permitirá los traslados VIP con el máximo respeto medioambiental al poder hacerlo sólo con electricidad.

El Teatro Cervantes será uno de las sedes a la que los Peugeot 3008 PHEV trasladarán a los actores, directores y celebridades durante la celebración del Festival de Cine. / Aleksandra

Por otro lado, Peugeot también tendrá su rol en el palmarés del festival al dar nombre a uno de los premios oficiales del certamen, una de las Biznagas de Plata.

El catálogo o los soportes oficiales de esta edición también tendrán la presencia de la marca automovilística.