La polivalencia se hace SUV en este Citroën C3 Aircross de precio muy asequible

Desde el año 2017 y hasta éste, Citroën ha contado en su gama con un C3 Aircross. Se trataba de un modelo lanzado para ocupar el lugar de otro con un éxito comercial muy limitado, el C3 Picasso, y fabricado en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza). Compartía, por tanto línea de producción con el Opel Crossland X. Con éste, así como con el Peugeot 2008 venía a usar la misma plataforma, motores, etc.

El SUV que aparece ahora en el mercado con ese mismo nombre de C3 Aircross nada tiene que ver con aquel homónimo. Para empezar, se fabrica en la planta de Trnava (Eslovaquia), es mucho más grande y su base técnica es la Smart Car derivada de la CMP. Es decir, se trata de la misma que hoy se emplea en los C3 o Fiat Grande Panda, así como con el que puede considerarse el alter ego en Opel de Aircross de Citroën -o viceversa- el nuevo Frontera.

La base para ese C3 Aircross es la misma que se emplea en el Citroën C3 más pequeño, con 4,02 m.

Esta plataforma, la quinta de las nuevas disponibles en los modelos de Stellantis -las otras cuatro son las STLA- ha sido desarrollada para competir incluso con los fabricantes chinos en los segmentos B y C, admitiendo prácticamente cualquier tipo de motores de combustión, microhibridados o no, así como sistemas de propulsión eléctricos.

Esto es así en el C3 Aircross, un SUV con carrocería de líneas rectas, por lo demás, de 1,80 de ancho y 1,66 de alto; con una gama compuesta por tres opciones, dos electrificadas en menor o mayor medida.

Ademmás del ë-C3 Aircross, que a lo largo de este año tendrá una segunda variante, este modelo se venderá con dos tipos de motores de gasolina.

La básica tiene un motor de inyección directa de gasolina, un 1.2, sobrealimentado con turbo de 100 CV y asociado a una caja manual de seis velocidades; la segunda cuenta con una variante modernizada de éste térmico de 136 CV que, gracias a la electrificación de una caja automática de siete marchas, permite a Citroën poner en juego la versión Hybrid con arquitectura eléctrica de 48 voltios. Así admite un uso temporal en modo eléctrico, por ejemplo, para maniobras o moverse a velocidad reducida en recorridos urbanos.

La tercera alternativa es un sistema de propulsión eléctrico con motor de 113 CV (83 kW) con batería de iones de litio y química LFP de 44 kWh que permite homologar una autonomía WLTP de hasta 300 km. Este ë-C3 Aircross, que tal es su denominación, admite recargas con 100 kW si se usa corriente continua y 11 con alterna.

Más adelante, tras el verano, llegará una segunda versión del ë-C3, con un sistema de unos 400 km de alcance con una carga que usa los motores y baterías de otros de los eléctricos de Stellantis de los segmentos básicos: 156 CV (115 kW) y 54 kWh.

Siete plazas en opción para las dos versiones con el 1.2

Se oferta este SUV en versión de cinco plazas con un amplio espacio en la segunda fila y un maletero de 460 litros; o para siete ocupantes, en este caso sólo cuando bajo el capó hay un motor térmico, microhibridado o no.

En el mercado español no había, hasta la aparición de este C3 Aircross, ningún SUV de tamaño parecido con una tercera fila de asientos.

Su tercera fila de asientos, que es una opción inusual en el segmento -es más propia de coches más grandes- y que cuesta 850 euros, es particularmente adecuada para niños dado el espacio disponible y siempre que no requieran asientos infantiles específicos. Cuando esta tercera está plegada conformando con sus enveses el suelo del maletero, la capacidad de éste se reduce en 40 litros respecto a la versión de cinco asientos.

Quienes ocupan estos dos asientos suplementarios tiene el mismo estándar que los demás, con reposacabezas, apoyabrazos, posavasos, toma de corriente USB o salidas de aire acondicionado.

El salpicadero es una réplica del de su hermano menor, el C3, lo que ayuda a Citroën a simplificar costes.

Además, el C3 Aircross incorpora el sistema C-Zen Lounge que incluye un head-up display y un volante pequeño. También tiene una pantalla táctil de 10,25" que da servicio al sistema de infoentretenimiento, conectividad incluida. Asimismo, está dotado de ayudas a la conducción como el control de velocidad de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, etc.

Ya a la venta, el precio con el motor de gasolina de 100 CV arranca en 18.790 euros con el acabado You. Con el You Pack Plus sube a 21.302.

En cuanto a las versiones Hybrid, la más asequible es la You Pack Plus que cuesta 23.980 euros, mientras que con el acabado Max aumenta hasta 26.480.

El ë-c3 Aircross, a diferencia de los anteriores, ofrece tres niveles de equipamiento, uno más. Así, con este eléctrico con el acabado You supone 25.280 euros; con el You Pack Plus, 27.780 y con el Max, 30.480 euros; siempre precios publicados en la web comercial de la marca.