Los primeros Peugeot e-308, desde 44.440 euros

El Peugeot 308 tendrá su versión eléctrica y, para celebrarlo, del que será el e-308 se ponen ahora a la venta, a través de la página comercial de la marca, 20 unidades de una serie especial con la denominación First Edicion. Su precio es de 44.440 euros y se distinguirán del resto por el color Blanco Okenite de su carrocería, las llantas de 18" diamatadas en color negro o una tapicería específica Belomka con detalles en Alcantara negro y TEP Isabella. Umbrales y pedales serán de aluminio. Las entregas de los coches reservados ahora se realizarán en octubre.

En cuanto al sistema de propulsión, los Peugeot e-308 dispondrán del nuevo motor de 156 CV (136 kW) que reemplaza al de 136 CV (100 kW) que utilizaron los primeros eléctricos de la marca, así como de una batería de 54 kWh con la que este compacto homologa una autonomía con una carga de hasta 410 km. Esta puede cargarse con hasta 11 kW usando corriente alterna.

En su interior, dispone de una pantalla de 10" que se complementa con la habitual superficie táctil de los i-toogles, mientras que para la instrumentación también se emplea otra pantalla de 10" con visualización 3D.

En los First Edition forman parte del equipamiento el pack Drive Assist 2.0, que incluye el control de crucero adaptativo con función Stop and Go, el sistema de vigilancia de ángulo muerto de largo alcance y la alerta de tráfico trasero, que advierte de posibles colisiones en las maniobras marcha atrás.

El cargador trifásico y el cable de recarga componen también del equipamiento de serie, lo mismo que un pack que incluye un punto de carga EasyWallBox de 7,4 kW y una extensión de garantía de 60 meses o 75.000 km.