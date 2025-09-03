Range Rover Sport SV Carbon, lujo, potencia y fibra de carbono

Range Rover pone a la venta el nuevo Range Rover Sport SV Carbon, un SUV que, como su nombre indica, emplea el motor V8 biturbo microhibridado de 635 CV y 750 Nm de par máximo. Pero lo que le hace diferente de otros SV es la utilización, por ejemplo de llantas de aleación forjadas de 23" tras las que se sitúan pinzas de freno pintadas en negro, si bien es posible reemplazar las primeras por unas ultraligeras de fibra de carbono y dotar a los frenos de discos carbocerámicos cuyo precio supera los 10.000 euros. Como detalle de color las pinzas de ocho pistones que se incluirían están disponibles en colores azul, amarillo, Carbon, Bronze o negro.

La carrocería se ofrece en varios colores, incluyendo las pinturas ultrametalizadas, con techo en contraste sin coste. También con el Forged Carbon Exterior Pack de serie incluye elementos de fibra de carbono como el contorno del escape y tomas de aire. También son de ese material la cubierta del motor o el capó. Con la fibra de carbono a la vista -de serie está pintada como el resto de la carrocería- el precio aumenta en 3.139 euros.

También en el habitáculo se incluyen algunas piezas fabricadas en fibra de carbono.

El interior incluye asientos en piel Windsor perforada en los tonos Ebony, Rosewood/Ebony, Light Cloud/Ebony o, como alternativa sin sobrecoste, tapizados con el material Ultrafabrics perforado, un tejido de poliuretano sobre una base textil, en colores Cinder Grey/Ebony. En la parte posterior de los asientos delanteros se emplea fibra de carbono, como en algunas partes del salpicadero. Otros elementos característicos de este acabado son los detalles en Moonlight Chrome o los umbrales iluminados.

En total, esta versión ahorra hasta 76 kilos gracias al uso de la fibra de carbono, lo que le permite mejorar su aceleración, maniobrabilidad o calidad de rodadura respecto a otros SV.

El Carbon es la tercera versión del Range Rover Sport SV, tras el básico a la venta por 205.850 euros y el Black, cuyo precio es de 221.200 euros.

De su equipamiento de serie forman parte suspensión 6D Dynamics o el sistema de sonido sensorial Body and Soul Seat (BASS).

El Range Rover Sport SV Carbon ya puede configurarse en la web de la marca, donde se ofrece con un precio de 229.450 euros, casi 2,5 veces más que el Range Rover Sport básico y un 10 por ciento que la versión SV "a secas" con el mismo motor 4.4. En el Carbon la velocidad máxima es de 290 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h se resuelve en 3,9 s, mientras que el consumo medio WLTP es de 12 l/100 km.