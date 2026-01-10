¿Qué es el timo de la grúa pirata? La Guardia Civil alerta de un posible repunte por los mapas con la ubicación de las balizas V16 en tiempo real

La baliza V16 es desde el 1 de enero de 2026 el único sistema válido para señalizar accidentes y averías en carretera en España. Esta luz de emergencia, que sustituye a los triángulos convencionales, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y evitar las muertes por atropello en la calzada. Sin embargo, la implantación de este dispositivo ha estado llena de polémicas, a la que ahora se le añade una más a propósito de uno de sus aspectos esenciales, la geolocalización.

Las coordenadas exactas de las balizas V16 activadas se recogen en tiempo real en el mapa oficial de incidencias de la DGT. Además, el ingeniero de ciberseguridad Héctor Julián Alijas ha creado el mapa específico mapabalizasv16 con datos públicos a través de la API DGT 3.0, independientemente del fabricante y del operador de cada baliza. Este último ha alcanzado gran popularidad en los últimos días y ha despertado la preocupación de algunos agentes de la Guardia Civil, ya que el acceso a la geolocalización de las luces V16 podría facilitar un repunte de una estafa conocida como el timo de la "grúa pirata".

¿Cómo evitar caer en el timo de la grúa pirata?

Conocer la geolocalización de las balizas en tiempo real puede ser útil a la hora de evitar a los conductores pasar por una zona con atascos derivados de un accidente. En el extremo opuesto, son varias las voces que cuestionan la utilización de esta información con fines delictivos, como robos en un momento de vulnerabilidad o la actuación de grúas no autorizadas.

Las grúas piratas son camiones de asistencia habituales en las carreteras españolas en momentos de alta densidad de tráfico, como las operaciones salida del verano o episodios de inclemencias meteorológicas en invierno. Estos patrullan las carreteras o se sitúan en puntos estratégicos a la espera de avistar o ser alertado por un conductor en apuros. Una vez identificada la víctima del engaño, la falsa grúa se adelanta a los servicios de auxilio en carretera oficiales en camino y la atiende.

La sorpresa llegará cuando, después de trasladar el vehículo a un taller cercano, el operador de esta grúa pirata le exige el pago de una factura desorbitada para poder sacarlo. Otros piden el pago por adelantado de una cantidad de dinero por los servicios prestados. Las grúas pirata imitan la estética de los vehículos de asistencia legítimos y se arman de la vulnerabilidad y la presión a los conductores que se han quedado tirados en la carretera, además de la colaboración con establecimientos no autorizados.

Para evitar esta estada, se debe desconfiar ante la insistencia del conductor de la grúa por llevarse el vehículo sin consentimiento del afectdo. Otra acción preventiva es solicitar la identificación oficial y comprobar que los datos de la persona que va acudir y la matrícula coinciden con los facilitados por la compañía de seguros. Cabe recordar que las aseguradoras suelen incluir el servicio de grúa en la póliza de seguro contratada, por lo que nunca exigirán al conductor el pago de un extra por este servicio. En cualquier caso, asegúrate de leer con detalle los documentos que recogen las condiciones del servicio antes de firmarlos.

¿Cómo funcionan las balizas V16?

Las luces V16 homologadas emiten una señal luminosa visible a al menos un kilómetro de distancia y envían cada 100 segundos su geoposicionamiento a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de la plataforma 3.0. La finalidad es advertir al resto de los usuarios de la vía de un vehículo inmovilizado en la calada a través de los paneles informativos, los ordenadores de a bordo o los navegadores GPS. Estos datos son anónimos, ya que la DGT solamente recoge la ubicación del vehículo y no la identidad del propietario o su matrícula, ni tan siquiera si la emergencia se trata de una avería o un accidente. Por otro lado, el geoposicionamiento solamente es visible mientras la baliza esté activa.

Por otro lado, la baliza V16 no funciona como un servicio de notificación a Emergencias: los propios ocupantes deberán contactar con el 112 y, en su caso, con los servicios de auxilio en carretera.