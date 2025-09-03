Volkswagen presenta el nuevo SUV compacto T-Roc con más espacio y tecnología

La segunda generación del T-Roc ha sido desarrollada desde cero y tiene unas dimensiones mayores que la presentada en 2017 a la que sustituye. Así, por ejemplo, la longitud crece hasta 12 cm -hasta los 4,35 m, lo que le distancia más del Taigo, que mide 4,27 m y T-Cross, de 4,13- , en tanto que su techo, con una mayor caída en la zona posterior de la que tenía, le confiere la silueta de un coupé.

Al menos por el momento, y es probable que el futuro siga siendo así, no existe la opción de una carrocería descapotable, como sí ocurre aún actualmente con su antecesor y a la venta por 33.845 euros con el motor 1.0 TSI de 116 CV. De confirmarse esto, por otro lado, supondría que Volkswagen ya no dispone de una carrocería de este tipo en toda su gama, cuando habitualmente sí la ha tenido.

habrá una versión R que remarcará el aspecto deportivo con elementos como sus llantas o una parrilla totalmente en negro.

Incorpora el T-Roc de serie faros leds y, con opción, los matriciales IQ.Light Led en los acabados más altos; mientras que en la parte posterior se añade una barra de luz continua con el logotipo de Volkswagen iluminado, condicionada su inclusión al nivel de equipamiento.

En el interior, el T-Roc tiene un salpicadero tapizado con tela y en el que se sitúan un cuadro de instrumentos digital y la pantalla central táctil de hasta 13". También un head-up display en opción que proyecta la información sobre el parabrisas.

La iluminación ambiental también forma parte del equipamiento del T-Roc y se extiende más allá del salpicadero, a la consola central o puertas delanteras..

Con la plataforma de sus hermanos mayores

El espacio también se ha incrementado hasta el punto de que el maletero alcanza los 475 litros -su antecesor tenía 445-. Volkswagen también afirma que el habitáculo ofrece mayor comodidad para los pasajeros acogiendo a los de "incluso de más de 1,85 m de altura" ocupando las plazas simultáneamente delante y detrás. Entre las novedades se encuentra el asiento ergoActive con ajuste eléctrico y función de masaje, disponible en la versión Style.

El espacio debe ser el principal beneficiario del incremento de tamaño de la carrocería y de la consecuente distancia entre ejes.

El nuevo T-Roc se basa en la plataforma modular transversal de última generación, la MQB evo -la de los Tiguan y Tayron- en lugar de la MQB del primer T-Roc. Esto le permite incorporar sistemas de asistencia a la conducción como la nueva generación del Travel Assist, por primera vez el Park Assist Pro, que aporta memoria para realizar automáticamente maniobras, incluso lanzadas desde el teléfono; y el aviso de salida para prevenir de la presencia de ciclistas o vehículos que vienen por detrás cuando se abre una puerta.

El motor de lanzamiento será el 1.5 eTSI que reemplaza en versiones de 116 y 150 CV a, respectivamente, los 1.0 y 1.5 TSI; y ambas con un sistema microhíbrido.

En Europa sólo tendrá propulsores de gasolina electrificados. De inicio estarán disponibles dos variantes mild hybrid de 1.5 eTSI con 116 CV y 150 CV, ambas con arquitectura eléctrica de 48 voltios. Su cambio será el automático de doble embrague y siete velocidades, y la tracción delantera.

Posteriormente se sumarán dos versiones full-hybrid de nuevo desarrollo y una variante con tracción total 4Motion asociada al motor 2.0 TSI, también en configuración mild hybrid. Más adelante se añadirá el T-Roc R como opción de mayor rendimiento.

A partir del tercer nivel de equipamiento están disponibles de serie los asientos que Volkswagen denomina ergoActive.

La gama se estructurará en cuatro niveles de equipamiento: la versión básica, Life, Style y R-Line. Todas ellas se podrán elegir en combinación con seis colores, incluyendo los nuevos Amarillo Canary, Rojo Flamed y Azul Celestial, además de la opción de techo en negro que remarca en mayor medida la silueta coupé.

El maletero alcanza un volumen máximo de 445 litros, lo que supone una mejora respecto a la primera generación de este T-Roc.

El T-Roc se fabrica en la planta de Palmela (Portugal), donde se ensambló la primera generación, actualizada en 2022. Desde su lanzamiento comercial de hace ocho años se han vendido más de dos millones de unidades en todo el mundo del T-Roc, lo que lo convierte en el segundo SUV más exitoso comercialmente de Volkswagen tras el Tiguan, un modelo con diez años más de antigüedad en el mercado: su primera generación llegó en 2007 y actualmente está a la venta la tercera.