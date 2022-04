Día 58 de invasión: Hallan fosas comunes con miles de cadáveres en Mariúpol

El día 58 de la invasión rusa de Ucrania comienza con un nuevo sobresalto: el alcalde de la ciudad ucraniana de Mariúpol, Vadym Boychenko, ha denunciado la existencia de una gran fosa común con entre 3.000 y 9.000 cadáveres y ha mostrado imágenes tomadas desde un satélite para demostrarlo.

Mientras continúa la actividad militar, las tropas rusas mantienen su ofensiva a gran escala en Ucrania, donde en las últimas horas han intensificado los ataques en el sureste del país, especialmente en la región del Donetsk y el distrito de Tavriya, según el último parte del alto mando militar ucraniano, aunque el Instituto para el Estudio de la Guerra en Estados Unidos dice que los avances rusos "son marginales".

En el orden diplomático, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) que su país necesita 7.000 millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica de la invasión rusa.

Fosas comunes en Mariúpol

El alcalde de la ciudad ucraniana de Marúpol, Vadym Boychenko, denunció la existencia de una gran fosa común en la que han podido ser enterradas entre 3.000 y 9.000 cadáveres y mostró imágenes tomadas desde un satélite por la empresa tecnológica Maxar como prueba de ello.

El alcalde de esta ciudad portuaria que los rusos dicen haber tomado por completo, mostró estas imágenes en su cuenta de Telegram y señaló el parecido de la fosa común con las que se encontraron en Bucha, cerca de Kiev, en las que aparecieron cientos de cadáveres enterrados tras la retirada de las tropas rusas.

"En las fotos (tomadas) por Maxar el 9 de abril, el sector de la fosa común en Mangush (en el área de Mariúpol) es 20 veces más grande" que la de Bucha, explica el mensaje.

Los rusos "cavaron nuevas trincheras y las llenaron de cadáveres a diario durante todo el mes de abril. Nuestras fuentes informan que en tales tumbas los cuerpos se colocan en varias capas", aseguró el primer edil.

¿Quién controla Mariúpol?

Moscú anunció este jueves que se había hecho con el control de esta estratégica ciudad a orillas del mar de Azov, que sirve de pasillo a sus tropas entre la península de Crimea, tomada en 2014, y el Donbás, una región prorrusa en el este de Ucrania en la que Rusia centra en los últimos días sus bombardeos.

Kiev asegura que los rusos aún no cuentan con el control total de la ciudad, ya que unos 2.000 soldados junto a varios cientos de residentes civiles permanecen atrincherados en el vasto complejo siderúrgico de Azovstal.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas intentarán matar de hambre a los defensores ucranianos restantes en la planta siderúrgica de Azovstal en lugar de despejarla mediante asaltos que podrían costarles muchas bajas.

Testimonio

Un defensor ucraniano que está en la acería de Azovstal, la última parte de Mariúpol que no está bajo control ruso, dijo a la cadena británica BBC que gran parte de la instalación está destruida y que hay muertos y heridos.

En diálogo con la emisora desde Azovstal, Svyatoslav Palamar, del controvertido regimiento de Azov, aseguró que los defensores ucranianos habían repelido oleadas de ataques rusos.

"Siempre digo que mientras estemos aquí, Mariúpol permanecerá bajo el control de Ucrania", afirmó.

"Todos los edificios de las instalaciones de Azovstal están prácticamente destruidos" y "tenemos heridos y muertos dentro de los búnkeres. Algunos civiles están atrapados bajo los edificios derrumbados", dijo Palamar.

Los combates en el Donbás

Las tropas rusas mantienen su ofensiva a gran escala en Ucrania, donde en las últimas horas han intensificado los ataques en el sureste del país, especialmente en la región del Donetsk y el distrito de Tavriya, según el último parte del alto mando militar ucraniano.

"Los ocupantes intensificaron las hostilidades a lo largo de toda la línea de combate" en Donetsk y Tavriya, y la ofensiva continúa en dirección a los asentamientos de Novtoshkivske y Popasna, añade el parte, difundido en Facebook.

Según el mando militar ucraniano, en las últimas 24 horas se rechazaron diez ataques de las fuerzas rusas en las provincias de Donetsk y Luhansk, mientras que se destruyeron seis tanques, ocho unidades blindadas, quince vehículos y cuatro sistemas de artillería.

Pero los avances son "marginales": el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) destacó en su último balance del conflicto el mantenimiento de la ofensiva rusa en el este de Ucrania donde, según los expertos de este organismo de análisis estratégico y militar con sede en Washington, solo han logrado avances "marginales".

El coste de la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) que su país necesita 7.000 millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica causada por la invasión rusa.

"Necesitamos en este momento hasta 7.000 millones de dólares al mes como compensación por las pérdidas económicas y necesitamos cientos de miles de millones después para reconstruir todo", afirmó Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el FMI y el BM.

Europa y la energía

Sin unanimidad en la UE sobre el petróleo y el gas: El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó respecto a la aprobación de nuevas sanciones sobre el petróleo y el gas que "no se puede dar una fecha precisa", ya que la decisión "corresponde a los gobiernos. La Comisión no tiene capacidad para hacer propuestas. De momento no hay acuerdo".

"En los próximos días -agregó- (las sanciones) volverán a estar sobre la mesa, pero algunos estados han dicho que vetarán cualquier tipo de decisión colectiva. Hay una falta de unanimidad. Incluso para poner un tope al precio o un impuesto".