EEUU presume de que los Acuerdos de Abraham aíslan a Irán

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, defendió este miércoles que los Acuerdos de Abraham, impulsados por la Casa Blanca y suscritos por Israel con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, debilitan a Irán en la región.

Pompeo participó en un encuentro trilateral celebrado en Jerusalén junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro bareiní de Exteriores, Abdullatif ben Rashid al Zayani, con quienes analizó el alcance de estos pactos, por los que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin normalizan sus relaciones con Israel, una iniciativa a la que se sumó Sudán unilateralmente tras anunciar el pasado 24 de octubre el establecimiento de relaciones diplomáticas con el estado judío.

A juicio de Pompeo, los Acuerdos de Abraham "les dicen a actores malignos como la República Islámica de Irán que su influencia en la región está menguando y que están cada vez más aislados en esto y lo estarán para siempre hasta que cambien de dirección".

Por su parte, Netanyahu afirmó: "He tenido muchos contactos a lo largo de los años pero, francamente, este día no habría sucedido, estos Acuerdos de Abraham no se hubieran firmado, sin el apoyo y el liderazgo crucial" del presidente estadounidense, Donald) Trump.

"Tres acuerdos en seis semanas", remarcó Netanyahu en la rueda de prensa conjunta.

Al Zayani, quien se mostró optimista con extender la paz al resto de Oriente Medio, dijo que para lograrla "el conflicto palestino-israelí debe resolverse” y pidió volver a las negociaciones suspendidas desde 2014.

“Pido a ambas partes que se acerquen a la mesa de negociaciones para lograr una solución viable de dos estados, a la que también aspira la comunidad internacional”, recalcó.

Pompeo se refirió a las posibilidades económicas y oportunidades de comercio que ofrecen los acuerdos de Israel con Baréin y EAU.

Los acuerdos "establecen un marcador, un marcador para el futuro de Oriente Medio" con "una visión común de paz, seguridad y prosperidad", afirmó Pompeo.