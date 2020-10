Éxodo de parisinos ante el nuevo confinamiento

Francia, que inicia este viernes un nuevo confinamiento nacional para intentar frenar el coronavirus, ha vivido durante las últimas horas atascos monumentales provocados por quienes abandonan las ciudades antes de la entrada en vigor de las nuevas normas.

En concreto, la región de París experimentó atascos récord esta pasada noche, con 730 kilómetros acumulados de filas de automóviles, después de otros 400 en la noche anterior, según señalaron las autoridades de tráfico, mientras decenas de miles de personas abandonaban la capital y su periferia para pasar el confinamiento en sus lugares de origen o segundas residencias. "Entiendo esa actitud. El confinamiento es extremadamente duro", señaló a la emisora France Info la presidenta del consejo regional de París, Valerie Pecrésse.

Esta mañana sólo había 24 kilómetros de retenciones en los accesos a la capital, una cifra anormalmente baja. Las calles de París están bastante más tranquilas de lo habitual, con un apreciable descenso de la circulación de vehículos privados y, sobre todo, se ve en las aceras a personas con carritos de la compra doméstica.

BREAKING - Mass exodus from Paris. 800km of traffic jams in the city as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. A spike multiple times the normal traffic.pic.twitter.com/fb6TRDrtJ4