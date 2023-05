El Grupo Wagner anuncia que se retira de Bajmut, pero Ucrania no se lo cree

El Grupo Wagner anunció que el 10 de mayo retirará a sus mercenarios del bastión ucraniano de Bajmut en medio de una guerra abierta con el Ministerio de Defensa ruso por la escasez de municiones, pero Kiev no se lo acaba de creer y sospecha que sea una estratagema.

"Retiro las unidades de Wagner de Bajmut porque ante la falta de municiones están condenadas a una muerte sin sentido, aseguró Yevgueni Prigozhin, jefe de Wagner, en una declaración dirigida, entre otros, al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y al pueblo ruso.

Bajmut, escenario desde agosto de 2022 de la batalla más larga y cruenta de la contienda, es en estos momentos el principal objetivo de la campaña militar rusa en Ucrania.

A estas alturas, los mercenarios y ex presidiarios reclutados por Prigozhin han tomado prácticamente la totalidad de la urbe, donde los defensores ucranianos controlarían sólo 2,5 kilómetros cuadrados.

REPLIEGUE O ULTIMÁTUM

"El 10 de mayo de 2023 nos veremos obligados a entregar las posiciones en la ciudad de Bajmut a las unidades del Ministerio de Defensa y a trasladar a los combatientes a la retaguardia para lamernos las heridas", señala.

Prigozhin acusa a los "burócratas castrenses" de impedirle tomar Bajmut coincidiendo con el "sacrosanto" Día de la Victoria sobre la Alemania nazi (9 de mayo), al asegurar que sus hombres cuentan solo con el 10% de la munición que necesitan.

"Al no darnos munición no nos priváis de la victoria a nosotros, priváis de la victoria a Rusia", proclamó el jefe del grupo, quien ya acusó en el pasado al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, de intentar "destruir" su ejército privado. Por ello, pide a Guerásimov que firme una orden con la fecha del "traspaso de las posiciones que ocupa Wagner en la localidad de Bajmut a unidades del Ejército ruso".

La Duma o Cámara Baja rusa recrudeció en 2022 las penas por la deserción y rendición voluntaria en tiempos de guerra, ley marcial o movilización con condenas de hasta 15 años de cárcel.

Los wagneritas tuvieron su bautismo de fuego en Ucrania en marzo de 2022 y en enero pasado protagonizaron en la localidad de Soledar (Donetsk) el único éxito ruso en el campo de batalla.

LA CÚPULA MILITAR RUSA ES CULPABLE

El mensaje está precedido por un vídeo en su canal de Telegram en el que Prigozhin insulta repetidamente a Guerásimov y Shoigú, ante varias hileras con decenas de cadáveres de mercenarios tendidos en el suelo.

"Hay cálculos elementales. Si nos dan la norma habitual de municiones, los muertos habrían sido cinco veces menos. Ellos vinieron como voluntarios y murieron para que ustedes se den la buena vida en sus despachos con madera de caoba. Tomen nota", aseguró.

Prigozhin mantiene que sus unidades pierden cerca de 100 hombres diarios debido a la falta de balas y proyectiles. "Decenas de miles de personas pesan sobre la conciencia de aquellos que no nos entregaron munición y esos son Shoigú y Guerásimov. Su falta de profesionalidad está matando a decenas de miles de rusos. Y eso es imperdonable", denunció en un tercer vídeo, en el que prometió dirimir responsabilidades entre los culpables.

Según informaron los activistas y la prensa independiente, ante la excesiva influencia de Prigozhin, el Kremlin dio el visto bueno a la creación de nuevas compañías militares privadas, que habrían reclutado solo en abril a 10.000 hombres en las cárceles rusas.

UCRANIA NO SE LO CREE

Nada más conocerse la declaración, la inteligencia militar ucraniana expresó una profunda desconfianza.

"Prigozhin no retirará a sus wagneritas de Bajmut. Esa declaración está relacionada con que no puede cumplir con otra de sus promesas: tomar Bajmut para el 9 de mayo. Por eso intenta ahora buscar culpables, ya que entiende que no puede cumplir su palabra", dijo su portavoz, Andrii Chernyak.

Mientras, el jefe del Grupo Oriental del Ejército ucraniano, Serhiy Cherevaty, negó que Wagner sufra "hambre de munición", ya que sólo en la última jornada Bajmut y sus inmediaciones fueron objeto de más de 500 ataques de la artillería enemiga. “El enemigo intenta con todas sus fuerzas hacerse con el control de Bajmut antes del 9 de mayo”, aseveró Hanna Malyar, viceministra de Defensa.