La Justicia italiana archiva el caso contra el ex primer ministro Conte por su gestión de la pandemia

La Justicia italiana archivó este miércoles el caso contra el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte y el que fue su titular de Sanidad, Roberto Speranza, por la gestión de ambos en los primeros momentos de la pandemia de coronavirus, que causó cerca de 188.000 muertos en el país.

"Sobre la base de la rapidísima evolución de la pandemia y de la mutabilidad de la información no era ni siquiera abstractamente imaginable que el presidente del Consejo de Ministros (...) estableciera la zona roja", indica el Tribunal de Brescia (norte de Italia) en su auto.

La Fiscalía pidió la semana pasada exonerar a ambos políticos, que estaban siendo investigados por los delitos de epidemia culposa agravada, homicidio culposo múltiple y negativa a realizar actos oficiales, junto a otras 17 personas.

Según la acusación, esos delitos se habían cometido durante los días en los que la región de Lombardía, en el norte de Italia, se convirtió en el foco de la Covid-19 en Europa, semanas antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia global.

En su decisión, el tribunal descarta el delito de epidemia culposa en forma de omisión ya que la ley comprende sólo la conducta de quienes propagan gérmenes patógenos, intencionadamente o por negligencia, y no las acciones de prevención, según recogen los medios locales.

También se rechaza como argumento válido una investigación realizada por los fiscales que consideraba que el establecimiento temprano de aislamiento a finales de febrero de 2020 en el Valle Seriana (norte de Italia) habría evitado la muerte de más de 4.000 personas.

"Los documentos no prueban que las 57 personas señaladas en la acusación, que presuntamente murieron por no extender la zona roja, estén entre las 4.148 muertes en exceso que no habría habido si se hubiera activado", señala el auto.

Los jueces reconocen además que esa hipótesis de decretar una zona de aislamiento antes es "irrazonable" por las limitaciones de libertades que conllevaba y porque "el plan pandémico de 2006 no era en absoluto adecuado para hacer frente a la pandemia de Sars-CoV-2".

Conte y Speranza comparecieron en marzo ante el Tribunal de Brescia para reconstruir las decisiones que tomaron al inicio de la pandemia, cuando Italia se convirtió en el primer foco de contagios en Europa.

Un plan pandémico "ineficaz"

El ex primer ministro "aclaró y reconstruyó todo lo que ocurrió entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2020", explicó entonces a los medios su abogada, Caterina Malavenda, mientras Speranza dijo que el plan pandémico que poseían era "ineficaz" y siguió "las indicaciones del comité científico de expertos".

"Me siento muy aliviado por esta decisión. Personalmente, hice todo lo que pude en aquellos terribles días", escribió este miércoles Speranza en sus redes sociales tras ser exonerado.

No obstante, la decisión del tribunal ha provocado la ira de los familiares de víctimas fallecidas por coronavirus durante ese periodo, que presentaron una demanda colectiva.

"Es una bofetada para nosotros y para toda Italia, que merece un sistema político y de justicia más transparente", protestó la Asociación Sereniesempreuniti en un comunicado.

Italia detectó el primer foco de coronavirus en la localidad lombarda de Codogno el 20 de febrero de 2020, si bien la Organización Mundial de la Salud no declaró la pandemia hasta el 11 de marzo.

De este modo, Italia se convirtió en el primer epicentro de contagios de Occidente, lo que obligó a Conte a ordenar el confinamiento en un primer momento en diez municipios en torno a Codogno con 47.000 habitantes, el 22 de febrero de aquel año, y en todo el país el 9 de marzo siguiente.

La investigación, que se inició en Bérgamo pero fue traspasada a Brescia, cuestionaba la falta de un plan pandémico actualizado pero sobre todo la decisión de no aislar desde el primer momento la zona industrial de Val Seriana, en concreto los pueblos de Nembro y Alzano, muy cercanos al epicentro.