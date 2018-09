May exige a la UE alternativas para desbloquear el 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, exigió ayer a los líderes de la Unión Europea que muevan ficha para desbloquear las negociaciones del Brexit y les acusó de no haber puesto sobre la mesa propuestas alternativas tras rechazar su plan en la cumbre de Salzburgo (Austria).

En un discurso televisado desde su residencia oficial de Downing Street, May recalcó que prefiere una ruptura abrupta con la UE el próximo 29 marzo que un "mal acuerdo" para el Reino Unido, y admitió que el diálogo se encuentra en un "impasse", con ambas partes aún alejadas en cuestiones clave. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió el jueves a May que su propuesta, conocida como el "plan de Chequers", "no va a funcionar", porque "minaría el mercado único" al permitir la libre circulación de mercancías a través del Canal de la Mancha, pero no de personas, servicios y capitales.

La propuesta británica pasa por crear un área de libre comercio de bienes entre el Reino Unido y la UE, lo que permitiría mantener sin aduanas la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, uno de los principales escollos en el diálogo.

"Tusk dijo que nuestras propuestas menoscabarían el mercado único, pero no explicó cómo lo menoscabarían en detalle ni hizo contrapropuesta alguna", sostuvo la primera ministra, que consideró que la actitud de la UE "no es aceptable" cuando quedan pocas semanas para la fecha límite marcada para llegar a un acuerdo.

El discurso de May no sirvió para acercar posturas con Bruselas. Donald Tusk, lamentó la "inflexible" postura de la primera ministra británica, aunque confía en que el acuerdo "aún es posible". "La postura del Reino Unido presentada antes y durante la reunión de Salzburgo fue sorprendentemente dura y, de hecho, inflexible (...) Si bien entiendo la lógica de las negociaciones, sigo convencido de que un compromiso, bueno para todos, aún es posible", indicó Tusk en un comunicado. "Digo estas palabras como un amigo cercano del Reino Unido y un verdadero admirador de la primera ministra May", concluyó el político polaco.

Desde la oposición, el líder laborista, Jeremy Corbyn, pidió tanto a la Unión Europea como a May que terminen con sus "juegos políticos" y acerquen posturas para evitar una ruptura sin acuerdo. En los últimos días se ha incrementado la presión sobre Corbyn para que acepte defender un nuevo referéndum sobre el Brexit, una opción que hasta ahora ha rechazado porque prefiere demandar unas elecciones generales adelantadas. La postura oficial de los laboristas respecto a la salida de la UE ha sido hasta ahora la de asegurar que si estuvieran en el poder continuarían cumpliendo el mandato del referéndum de 2016, en el que el 51,9% de los votantes optó por el Brexit, pero pedirían a Bruselas una extensión del plazo de la negociación.