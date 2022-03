Odesa se atrinchera al ritmo de Bon Jovi

La ciudad de Odesa en Ucrania está en el punto de mira de las tropas rusas como uno de sus siguientes objetivos en la invasión del país. Mientras, sus ciudadanos se preparan apilando sacos de arena de la playa para levantar barricadas y entorpecer el avance enemigo.

Lo curioso es que lo hacen al ritmo del 'It's my life' de Bon Jovi, como ha compartido el propio Jon Bon Jovi en sus redes sociales, en un vídeo en el que se ve a un joven baterista acompañar la canción del legendario grupo norteamericano mientras el resto de personas carga un camión con los sacos de arena.

This is for the ones who stood their ground... Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7