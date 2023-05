Primeras fotos oficiales tras la coronación de Carlos III

La Casa Real británica ha publicado este lunes las primeras fotografías oficiales del rey Carlos III y la reina Camila después de la ceremonia de coronación del pasado sábado.

En la primera imagen aparece Carlos sedente con el orbe y el cetro real junto con la corona imperial del Estado y con la misma vestimenta que la que lució en la coronación.

La segunda imagen muestra a los dos monarcas sonrientes, en pie y juntos con un fondo de telas rojas desenfocado.

La tercera imagen difundida en redes sociales muestra a Camila en pie y las manos cruzadas con la cola de su vestido a sus pies. El traje es también el mismo de la coronación, con el bordado de los dos perros corgis de la difunta Isabel II, Muick y Sandy.

La cuarta y última imagen incluye a los miembros de la familia real con la notable excepción de los príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, quien está abiertamente enfrentado a la Casa Real, y Andrés, duque de York y hermano menor de Carlos, éste último acusado de pedofilia.

Sí están los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa Ana, el duque de Kent, los duques de Gloucester y la princesa Alexandra.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2