Rusia vuelve a amenazar: "Suministrar gas no será gratis, quien lo quiera que pague en rublos"

Rusia advirtió este lunes de que no suministrará gas en caso de que los países europeos no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como ha pedido Moscú. "Es evidente que no vamos a suministrar gas gratis. Eso se puede afirmar con toda seguridad", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la semana pasada que el país rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará solo en rublos los suministros a los países "inamistosos", entre ellos, los de la Unión Europea (UE), EE UU o Reino Unido.

La noticia que generó inquietud en Occidente, donde varios países anunciaron que no estaban dispuestos a comprar el combustible si había que realizar el pago en rublos rusos.

El Kremlin insistió hoy en que en la situación actual el país no puede "dedicarse a la caridad".

Según Peskov, ese comportamiento no es "ni posible, ni conveniente" para Moscú, que afronta múltiples sanciones impuestas por Occidente.

Se espera que el 31 de marzo el gigante gasístico ruso Gazprom, que por el momento mantiene sin cambios los suministros a Europa, así como el Banco Central y el Gobierno ruso informen a Putin sobre las medidas a tomar para transferir el pago por el combustible en rublos.