Ucrania y Occidente se alían contra la "guerra sucia" de Rusia

Ucrania y Occidente se aliaron este lunes contra la campaña diplomática lanzada por el Kremlin para denunciar el posible empleo por parte de Kiev de una bomba sucia, es decir, un explosivo radiactivo pero no atómico, asunto que Rusia llevará ante la ONU.

"El sucio chantaje de Rusia parece muy primitivo", dijo Andriy Yermak, jefe de la Administración presidencial ucraniana, en su canal de Telegram.

Las denuncias rusas, acompañadas de numerosas llamadas telefónicas a sus colegas occidentales del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, tienen lugar en medio de la inquietud internacional sobre los planes de uso de armas nucleares durante la "operación militar especial" rusa en Ucrania.

Una bomba sucia es un artefacto explosivo que, una vez detonado, disemina elementos radiactivos en la atmósfera y en la superficie del terreno, contaminación que podría afectar a varios miles de metros cuadrados, según denuncia Rusia.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo haber hablado al respecto con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, con el que coincidió en que "la campaña de desinformación de Rusia sobre la bomba sucia podría tener como objetivo crear un pretexto para una operación de falsa bandera".

Además de rechazar lo que llamó "acusaciones falsas", Blinken le aseguró que "Estados Unidos no escatima esfuerzos" para garantizar la defensa aérea de su aliado.

Seguidamente, EEUU, Francia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron cualquier excusa "para una escalada por parte de Rusia". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tachó de "absurda" la acusación rusa en declaraciones al medio estadounidense Politico.

En tanto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, afirmó en un mensaje en Facebook que "a diferencia de Moscú, Ucrania siempre ha sido extremadamente responsable en cuestiones de seguridad nuclear".

"Todas nuestras instalaciones nucleares están abiertas al OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica). Es fácil confirmar que las declaraciones rusas son un disparate", dijo e instó presionar al "régimen terrorista de Moscú" para que "a nadie se le ocurra cometer un crimen nuclear en Europa".

Al respecto, Kuleba llamó al director del OIEA, Rafael Grossi, a enviar una misión de inspección para comprobar las acusaciones enemigas.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Moscú ya ha dado "los pasos necesarios" para plantear este asunto ante los organismos internacionales, "particularmente ante la ONU" con el fin de abrir un "debate profesional".

"Tenemos informaciones concretas sobre instituciones ucranianas, centros de investigación científica, que disponen de las tecnologías que permiten crear esta bomba sucia. Tenemos informaciones que hemos verificado reiteradamente por los canales correspondientes de que no se trata de una sospecha vana", añadió.

Lavrov aseguró que Moscú tiene pruebas de que "este tipo de cosas pueden estar en proceso de preparación".

"El que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una bomba sucia no exista. La amenaza es real. Ahora, es asunto suyo si se lo creen o no", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la activación de los protocolos "para el cumplimiento de misiones en condiciones de contaminación radiactiva".

Intimidar a Occidente

Según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW), el objetivo de la campaña mediática rusa es "intimidar a los países occidentales para cesar o limitar el apoyo a Ucrania ahora que Rusia sufre continuos reveses militares y la probable pérdida de Jerson occidental para finales de este año".

Las denuncias rusas también buscarían "ampliar las fisuras" en el seno de la alianza, al tiempo que el Kremlin recurre al chantaje nuclear para obligar a Kiev a aceptar sus condiciones para un arreglo pacífico del conflicto.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió la noche del domingo que sólo "un sujeto" puede usar armas nucleares en esa zona de Europa, en alusión al líder ruso, Vladimir Putin.

"Sólo hay un sujeto que puede usar armas nucleares en nuestra parte de Europa (...), todos entienden bien quién es el origen de todo lo sucio que se pueda imaginar en esta guerra", aseguró en su alocución nocturna.

De hecho, recordó, fue Rusia "quien chantajeó con el desastre de radiación" en la central nuclear de Zaporiyia y son los misiles rusos los que sobrevuelan las instalaciones atómicas ucranianas.

Según Zelenski, dondequiera que Rusia llega "deja fosas comunes, cámaras de tortura, ciudades y pueblos destruidos, tierras minadas, infraestructuras destruidas y desastres naturales".

Y se mostró convencido de que la comunidad internacional "no se tragará" la denuncia rusa de la bomba sucia de Ucrania, país que renunció a su arsenal nuclear en 1994 a cambio de garantías de seguridad de Rusia y Occidente.