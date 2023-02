Von der Leyen anuncia en Kiev nuevas sanciones contra Moscú

Putin asegura que Rusia tiene "con qué responder" al envío de tanques

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Rusia tiene "con qué responder" al envío de tanques a Ucrania desde Occidente, y advirtió de que no sólo será con blindados. "No enviamos tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder", dijo en Volgogrado durante un acto conmemorativo del 80 aniversario de la batalla de Stalingrado. La respuesta "no se limitará al uso de blindados", señaló Putin.

El líder ruso lanzó una advertencia a los que "arrastran a países europeos, incluida Alemania, a una nueva guerra con Rusia" y a quienes "esperan ganar a Rusia en el campo de batalla". "Por lo visto, no entienden que la guerra moderna con Rusia será completamente diferente para ellos", afirmó.

El mandatario ruso hizo especial mención a los tanques alemanes Leopard que Berlín enviará a Ucrania y que podrán suministrar a Kiev otros países europeos. "Increíble, pero cierto: nos vuelven a amenazar con los tanques alemanes Leopard", dijo. El presidente ruso aprovechó para negar el aislamiento de Rusia y asegurar que el país sigue teniendo muchos amigos.