Donald Trump, acusado de intentar alterar el resultado electoral en Georgia

Un gran jurado de Georgia (EEUU) imputó al ex presidente Donald Trump (2017-2021) por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados junto al ex mandatario se encuentran su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su ex jefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.

Según el documento de acusación, de casi 100 páginas, el ex presidente se enfrenta a 13 cargos, entre los que se incluye solicitar a un cargo público violar su juramento o conspirar para hacerse pasar por un cargo público.

Pero el principal cargo sobre el que descansa la imputación, y al que se enfrentan todos los imputados, es el de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia, y que, de confirmarse, requiere que se sirva una condena en prisión.

En una rueda de prensa tras hacerse pública la noticia, la fiscal encargada del caso, Fani Willis, explicó que el gran jurado tomó su decisión tras conocer la información recabada durante dos años y medio por los fiscales encargados de la investigación.

Conspiración criminal

La imputación acusa a "19 individuos de violar las leyes de Georgia con una conspiración criminal para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado", según Willis.

La fiscal aseguró que su intención es que los 19 acusados sean juzgados a la vez, y si bien no dio una estimación de la fecha en la que podría celebrarse este juicio, sí confirmó que su oficina tratará de que sea en los próximos seis meses.

También hizo énfasis en que Trump, al igual que el resto de imputados, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Willis detalló que se han emitido órdenes de arresto contra todos los imputados, y que tienen hasta el viernes 25 de agosto para "entregarse de manera voluntaria".

La decisión, que se conoció a última hora del día, supone la cuarta imputación penal que enfrenta el ex mandatario en los últimos meses.

La investigación

Según filtraciones sobre las pesquisas del caso publicadas por los medios, el origen de la investigación fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el ex mandatario supuestamente le pidió "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden en el estado.

Antes de conocerse oficialmente la acusación, el expresidente arremetió en su red social, Truth Social, contra Willis y rechazó las acusaciones de que intentó manipular los resultados de las elecciones en el estado.

"Hice una llamada telefónica perfecta en protesta, ¿por qué no presentaron los cargos hace dos años?", escribió el ex mandatario.

Durante los últimos meses, han pasado ante el gran jurado varios aliados de Trump para testificar, como Giuliani o el propio Raffensperger, que fue responsable de ratificar los resultados electorales en Georgia.

Esta nueva imputación llega después de que Trump fuera acusado por un gran jurado de Washington de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios presidenciales estadounidenses de 2020, un intento que culminó con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.