Donald Trump demanda a 'The Wall Street Journal' por publicar una carta con su firma enviada a Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este viernes a The Wall Street Journal (WSJ), News Corp -conglomerado que engloba al rotativo- y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar una carta que el mandatario supuestamente envió al fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y pederastia. El líder republicano había amenazado el jueves con llevar a esa publicación a los tribunales y un día después cumplió su advertencia, incluyendo en su denuncia a los dos redactores de la noticia.

Según dijo Trump en su red social, Truth Social, esta "histórica acción legal" va dirigida contra todos los implicados en ese artículo "falso, malicioso y difamatorio". El presidente subrayó que su demanda se presenta no solo en su propio nombre, "sino también para seguir defendiendo a TODOS los estadounidenses que ya no tolerarán las abusivas acciones de los medios de comunicación de noticias falsas". "Espero que Rupert y sus amigos tengan ganas de las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que ofrecer en este caso", concluyó.

El WSJ publicó el jueves que entre las cartas que Epstein recibió por su 50 cumpleaños en 2003 había una con el nombre de Trump y un dibujo con el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico. Según el rotativo, la exasistenta de Epstein, Ghislaine Maxwell -que cumple una pena de 20 años en prisión por ser cómplice del magnate-, recopiló cartas de Trump y de socios de Epstein para incluirlas en un álbum como regalo. La supuesta carta del ahora mandatario contiene la frase: "Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso".

El WSJ asegura que, en una entrevista con Trump este martes, este negó ser el autor de la misiva y amenazó al medio con demandarlo si publicaba el artículo. Su publicación coincide con un momento en que el escándalo de Epstein ha resurgido en EEUU. después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran en una investigación que el magnate no tenía una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba.

El FBI y el DOJ también confirmaron la muerte por suicidio de Epstein -desmintiendo así la teoría conspiranoica de que había sido asesinado para proteger a sus conocidos- y anticiparon que no publicarían más pesquisas del caso. Los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA) están insatisfechos con los hallazgos de dichas pesquisas, pues Trump, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron revelar "la verdad" sobre el caso antes del comienzo de esta Administración en enero.La presión recibida ha hecho que el presidente autorice a Bondi divulgar cualquier archivo "creíble" adicional al respecto siempre que los tribunales lo permitan, no sin criticar a sus seguidores por, en su opinión, haberse dejado "embaucar" por los demócratas.