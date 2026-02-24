Europa arropa a Ucrania cuatro años después del inicio de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con los líderes europeos en el homenaje a los caídos en la guerra, ayer enKiev.

Ucrania recibió este martes, día en que se cumplieron cuatro años del inicio de la guerra de Rusia, el apoyo europeo, pero ni la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pudieron escenificarlo con el préstamo europeo de 90.000 millones de euros, más sanciones contra Rusia o una fecha de adhesión.

Kiev recibió a los responsables de las instituciones comunitarias junto a un nutrido grupo líderes de los países nórdicos y bálticos, y varios ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), incluido el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares´.

La jornada comenzó con un servicio religioso en la catedral de Santa Sofía de Kiev y con un homenaje a los caídos en la guerra y prosiguió con una reunión por videoconferencia junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de la Coalición de Voluntarios, así como con una visita a una infraestructura energética dañada por misiles rusos en pleno invierno.

El mandatario ucraniano pidió a la treintena de aliados que forman parte de ese grupo que suministren más defensas antiaéreas y ayuden a reparar el sistema energético ucraniano.

En una declaración común, los copresidentes de la Coalición de Voluntarios, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer, recalcaron que todos los dirigentes expresaron "su compromiso indefectible para conseguir juntos una paz justa y sostenible" en Ucrania, y urgieron a Rusia a aceptar "un alto el fuego completo e incondicional".

Sin embargo, el Kremlin se mantiene firme en su intención de continuar la guerra en Ucrania hasta lograr todos sus objetivos, según dijo este martes el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Frente a esta actitud desafiante de Rusia, los líderes europeos querían responder a Moscú con un vigésimo paquete de sanciones y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado en una cumbre europea en diciembre pasado.

Sin embargo, Von der Leyen, Costa, y los líderes de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia y Letonia, entre otros, llegaron a Kiev con las manos "vacías", debido al veto la víspera de Hungría y Eslovaquia a las nuevas sanciones y el bloqueo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, del crédito multimillonario.

Los dos países del este europeo exigen a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado el 27 de enero en un ataque de Rusia a cambio de levantar su veto.

Estabilidad financiera para Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó en la reunión de la Coalición de Voluntarios por videoconferencia la necesidad de avanzar en la seguridad europea respaldando a Ucrania con un apoyo financiero estable.

Albares pidió en Kiev hacer una reflexión en el seno de la UE para que "en política exterior pasemos a la mayoría cualificada, para que no sea el más lento el que marca el ritmo y sobre todo en este caso no el más lento, sino el inmovilista, el que nos obliga a no avanzar como queremos la mayoría de los europeos y como necesitan los civiles ucranianos indefensos".

"Lo conseguiremos, no hay otra opción, nos hemos comprometido", dijo Macron, en línea de lo expresado poco después en una rueda de prensa por Von der Leyen y Costa.

El político portugués invitó a la CE a cumplir "tan pronto como sea posible" con la concesión del préstamo, mientras que la conservadora alemana insistió en que el préstamo se otorgará "de una forma u otra", pero pidió a Zelenski que se aceleran las reparaciones del Druzhba.

Sin más sanciones ni fecha de adhesión

Visiblemente molesto, Zelenski recordó que Rusia ha atacado este tipo de instalaciones en Ucrania en repetidas ocasiones.

"No puede ser que Rusia destruya, Ucrania o Europa reparen y Rusia ataque de nuevo", insistió al lado de Von der Leyen y Costa.

El mandatario ucraniano volvió además a insistir en que la UE fije una fecha para la adhesión de Ucrania al club comunitario.

"El año 2027 es muy importante para nosotros y espero que sea alcanzable", reiteró, porque si no hay una fecha establecida en las garantías de seguridad que negocia con Europa para el caso de un alto el fuego el presidente ruso, Vladímir Putin intentará bloquear el acceso de Ucrania a la UE.

Von der Leyen alabó los progresos efectuados por Ucrania en las reformas exigidas, pero eludió plantear un horizonte de adhesión.

"Saben que, de nuestra parte, establecer fechas en sí mismas no es posible. Pero el apoyo para que alcancen su meta es absolutamente claro de nuestra parte", enfatizó.

"Los preparativos técnicos con las instituciones de la UE avanzan bien y podemos esperar progresos significativos en el camino de la adhesión en un futuro próximo", dijo a su vez Costa.