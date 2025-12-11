Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo
La odisea de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz: de Venezuela a Noruega escapando por Curazao

María Corina Machado ya está en Oslo

Agencias

11 de diciembre 2025 - 10:25

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo
1/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
