Cuatro personas resultan heridas en un ataque en el exterior de una sinagoga en Manchester
La Policía británica confirma que ha disparado al presunto agresor
El Reino Unido restringe el derecho de los refugiados a asentarse y reagrupar a sus familias
Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).
La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".
