Israel da un ultimátum a Hamas: "Liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será destruida"

Numerosos palestinos rodean los cuerpos de víctimas de los ataques israelíes junto a un hospital de Ciudad de Gaza.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamas asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, "destruirá Gaza" y los "aniquilará" a todos ellos.

"Ésta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamas en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", escribió Katz en su cuenta de X.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: "Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de Ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán".

"El Ejército de Israel continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza", concluyó en referencia al plan aprobado este verano para la ocupación de Ciudad de Gaza con la expulsión de todos sus residentes.

La amenaza del ministro Katz llega después de que, la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara también una "última advertencia" a los islamistas asegurando que "no habrá más".

No obstante, según indicó este lunes a Efe una fuente de seguridad egipcia, Trump propuso el domingo a Hamas un alto el fuego, paralizar el asalto israelí a la ciudad de Gaza y que él "supervise personalmente" unas negociaciones para el fin de la guerra a cambio de la liberación inmediata de todos los rehenes.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, indicó que la "propuesta" de Trump, transmitida al grupo palestino, "incluye el cese total de las operaciones militares israelíes a cambio de unas condiciones".

"Entre otras condiciones, destaca la liberación de todos los 48 rehenes restantes a cambio de un alto el fuego y el fin de la operación militar israelí para ocupar la ciudad de Gaza", detalló la fuente.

Apuntó que otro punto es "la excarcelación de entre 2.500 y 3.000 palestinos en las prisiones de Israel, algunos de los cuales condenados por asesinar a israelíes", además de subrayar que "una vez anunciado el alto el fuego (las partes) iniciarán negociaciones para poner fin a la guerra bajo supervisión personal de Trump".

"Hamas deberá confiar en las declaraciones de Trump a favor del fin de la guerra, asumiendo que, con los rehenes en sus hogares, a Israel le resultará difícil obtener legitimidad, tanto nacional como internacional, para continuar la guerra", aseveró.

La fuente indicó que Egipto, que media en la guerra junto con Catar y Estados Unidos, informó de la propuesta del mandatario estadounidense a delegaciones de Hamas y otras facciones palestinas, incluida la Yihad Islámica, así como a Fatah, que lidera la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en algunas áreas de Cisjordania ocupada.

Hamas, dispuesto a negociar

El grupo palestino, por su parte, dijo en la madrugada de este lunes estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la ofensiva israelí.

"Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamas acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", indicó.

Eso sí, reiteró que el acuerdo debe garantizar el fin definitivo de la ofensiva y la retirada total de las tropas de Israel del enclave, dos condiciones que hasta ahora el Ejecutivo hebreo ha rechazado aceptar.

También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamin Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado al menos a 64.360 gazatíes, mientras centenares de personas perdieron la vida por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, en su mayoría niños, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista.