Vehículos de Cruz Roja participan en el intercambio de cuerpos de soldados.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, admitió este jueves que desconoce el carácter de las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos a Ucrania en el marco de las negociaciones en Abu Dabi y abogó por negociar en un "silencio confidencial".

"A diferencia de los ucranianos y los estadounidenses, no comentamos públicamente las negociaciones que deberían desarrollarse en silencio confidencial", dijo el jefe de la diplomacia rusa, citado por la agencia TASS.

Agregó que Rusia desconoce las garantías de seguridad que presuntamente acordaron Ucrania y Estados Unidos.

"No sabemos qué garantías acordaron, pero aparentemente acordaron garantías para el régimen ucraniano que está siguiendo una política rusófoba y neonazi", señaló.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos estaba listo para ser firmado.

Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó ante el Senado que dichas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó previamente que, en caso de necesidad, la segunda ronda de las negociaciones en Abu Dabi, prevista para el 1 de febrero, podría durar dos días, como ya ocurrió con las negociaciones que tuvieron lugar el 23 y 34 de enero.

Precisamente la celebración de esos contactos fue definida previamente como "un progreso" por el Kremlin.

"Esto, el comienzo de tal diálogo, ya se puede considerar de por sí un progreso", dijo Peskov, al referirse a las negociaciones a tres bandas sobre Ucrania con mediación estadounidense en Abu Dabi.

Destacó que en la primera ronda los expertos de ambas delegaciones abordaron "una serie de temas complicados".

Ambos bandos consideraron constructivas las negociaciones, en las que, según Zelenski, se abordaron "los posible criterios para el fin de la guerra".

La prensa occidental sugirió que Estados Unidos ha vinculado directamente el repliegue ucraniano del Donbás con la concesión a Kiev de garantías de seguridad para evitar una futura agresión rusa.

Por otro lado, Ucrania ha repatriado gracias a unas negociaciones con Rusia facilitadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja los restos mortales de 1.000 soldados ucranianos caídos por 38 rusos.

Los cuerpos recibidos serán ahora sometidos a pruebas de identificación para ser después entregados a sus respectivas familias.