El ministro de Agricultura, ante la amenaza de Trump de poner aranceles del 200% al vino: "Es muy malo"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado este jueves la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de la Unión Europea si Bruselas no retira el gravamen del 50% que ha anunciado para el whisky estadounidense.

"Este no es un buen camino (...) que los productos agroalimentarios sean objeto de una batalla comercial es muy malo", ha aseverado el ministro antes de entrar en la Comisión de Agricultura del Congreso para informar sobre la Estrategia Nacional de Alimentación. En esta línea, el titular de Agricultura ha subrayado que "es muy malo" que los productos agroalimentarios sean objeto de una batalla comercial, puesto que tiene una repercusión en el coste de la cesta de la compra y en la economía de las familias. "Cuando sube la inflación de los alimentos, evidentemente los ciudadanos y las familias no están contentos", ha dicho.

De momento es sólo un anuncio

Aunque el ministro ha lamentado la amenaza del mandatario estadounidense, también ha matizado que a fin de cuentas se trata de un "anuncio" como otros que ha hecho Trump desde que llegó al poder y todavía se tiene que materializar. "Yo creo que los hechos son lo importante", ha subrayado.

Luis Planas ha subrayado que tanto el Gobierno como la Comisión Europea mantendrán la "serenidad, pero también la firmeza" en esta guerra arancelaria. En este sentido, ha recordado que después de la amenaza estadounidense con los aranceles al acero y al aluminio, la Comisión Europea replicó imponiendo de forma inmediata aranceles por valor de 8.000 millones de euros.

"Nuestra voluntad, como siempre, es la de hablar, negociar y entendernos, pero tampoco nos va a temblar el pulso en la defensa de nuestros productores", ha remarcado el ministro, quien ha insistido en decir que en estas guerras comerciales "no gana nadie".

Ve "de risa" la posición de Vox

Ya dentro de la comisión, los aranceles ha sido uno de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa y el portavoz de Agricultura de Vox, Ricardo Chamorro, ha incidido en que antes de la amenaza de Trump al vino y otros productos alcohólicos, la Unión Europea amenazó con 27.000 millones en aranceles, y también al whisky. En este sentido, Chamorro ha instado al ministro a que España se posicione del lado del "bloque occidental" en términos de comercio y que es donde sitúa a Estados Unidos, y no en el bloque en el que se sitúa el "Partido Comunista de China". "Me parece una irresponsabilidad", ha aseverado.

En el turno de réplica, Planas ha espetado al representante de Vox su posición. "Que usted venga aquí a defender a un líder extranjero que pretende poner en riesgo nuestro sector, la verdad que es bastante de risa", ha indicado. En este sentido, el ministro ha dicho que entre el campo español y sus productos o las decisiones de Trump, los de Santiago Abascal se posicionan con Estados Unidos.