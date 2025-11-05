Mira Nair: la famosa cineasta india madre de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Una parte del espíritu de Bollywood corre por las venas del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hijo de la famosa cineasta india Mira Nair, directora de la aclamada La boda del monzón (Monsoon Wedding, 2001), su obra más reconocida internacionalmente.

Esa herencia cultural y artística quedó patente tras la victoria de su hijo en los comicios de Nueva York -quien, según el resultado provisional con más del 90% escrutado, logró un 50,4% de los votos-, cuando llegaron las reacciones del mundo de Bollywood, en especial la que compartió su madre.

Mira Nair publicó en Instagram la historia de su compañera, la también directora india Zoya Akhtar, con el mensaje “Zohran, you beauty”, acompañado de emojis de corazón y fuegos artificiales, y añadió la canción Empire State of Mind para celebrar el triunfo de Mamdani. Mira Nair ha desarrollado buena parte de su carrera entre su país natal y Estados Unidos. Afincada en Nueva York desde hace años, alcanzó fama internacional con Monsoon Wedding, una celebración del caos y la belleza de las bodas indias que conquistó el León de Oro en Venecia. Su filmografía combina estética vibrante y mirada social, con otros títulos como Salaam Bombay! (1988), nominada a los premios Oscar a la mejor película de habla no inglesa y The Namesake (2006).

La mirada social, inherente al ADN de las películas de la cineasta india, ha marcado desde pequeño al nuevo alcalde de Nueva York, mientras escuchaba en casa los debates de sus padres sobre justicia social y colonialismo, según él mismo ha contado en entrevistas.

Los temas que Nair aborda en sus filmes —como la desigualdad y la diversidad— se combinaron con las enseñanzas de su padre, Mahmood Mamdani, académico y comentarista político ugandés de ascendencia india, para forjar en Zohran Mamdani una conciencia crítica y un compromiso con la población trabajadora, una postura que la parte republicana ha criticado duramente, en especial el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo tachó de "comunista".

Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York, abiertamente defensor de los palestinos, una faceta que también lo convirtió en objetivo de acusaciones, pero que logró gracias al gran apoyo de jóvenes voluntarios en las calles y en redes sociales, mientras su madre se definió públicamente como "productora" del candidato.