Al menos dos muertos en el centro de Bruselas por disparos con un fusil

Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 19:00 cerca de la plaza Sainctelette de Bruselas.

Fuentes policiales citadas por el grupo de medios regionales Sudinfo apuntan a que un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de "¡Alahu akbar!". El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en un ciclomotor.

Fuentes del grupo periodístico apuntan a que las dos víctimas son de nacionalidad sueca y llevaban una camiseta de la selección de fútbol sueca, ya que esta tarde se juega el partido entre las selecciones de Bélgica y Suecia.

En un vídeo grabado por un testigo, que circula en redes y que reproduce el periódico deportivo DH, se ve al hombre llegar solo en una moto de poca cilindrada, la tira al suelo y comienza a disparar rápidamente a personas en la calle.

The gunman who opened fire in Brussels said he's a member of ISIS and wanted to "avenge Muslims." The armed suspect is still at large, according to Belgian media outlet Sudinfo.pic.twitter.com/0lkepCOOFw