Orban asegura que la propuesta para acelerar la integración de Ucrania en la Unión Europea "ha muerto"

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, aseguró este jueves que la propuesta para acelerar el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) está "muerta" debido a su veto.

"Han presentado una propuesta para cambiar el marco legal de las negociaciones (de adhesión)", dijo Orban antes del comienzo de la segunda jornada de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague, y agregó que él se ha opuesto a esas enmiendas, por lo que "la propuesta ha muerto".

Para abrir los capítulos de negociaciones de adhesión con los países candidatos ahora se requiere unanimidad, así como también para cerrarlos, recordó ante la prensa Orban.

Según el primer ministro, la propuesta presentada la víspera en la cumbre informal de los Veintisiete prevé que para la apertura de los capítulos no sea necesaria la unanimidad, sólo para el cierre.

"Para aprobar esto (los cambios) también se necesita unanimidad y yo he dicho que no lo apruebo. La propuesta ha muerto", afirmó Orban.

El jefe de Gobierno húngaro ya adelantó el miércoles que se opondría a lo que ha llamado "trucos legales".

Los jefes de Gobierno y de Estado no lograron avanzar en acordar un futuro proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, una opción que requiere del respaldo unánime de los Estados miembros y que viene bloqueando Hungría, principal aliado de Rusia dentro del club comunitario.

La Unión Europea busca fórmulas legales para sortear el veto húngaro, entre ellas la planteada este jueves por Costa de optar por la mayoría cualificada para abrir procesos de adhesión, opción que fue rechazada por Orban.

Orban ahora añadió que su propuesta es ofrecer a Ucrania una "cooperación estratégica".

El primer ministro ha afirmado en la mañana de este viernes en la red social X que las propuestas que se están debatiendo en la cumbre "son abiertamente belicistas".

"Quieren ofrecer fondos de la Unión Europea a Ucrania. Están tratando de acelerar la adhesión de Ucrania con todo tipo de trucos legales. Quieren financiar la entrega de armas", opinó.

Según Orban, todo esto demuestra "claramente que los bruselenses (una ambigua referencia a la Unión Europea en Bruselas) quieren entrar en la guerra".

En sus declaraciones a la prensa también dijo que "se ha presentado el plan de cómo ganar contra Rusia", algo que calificó de "escalofriante", sin dar más detalles.

Este plan es malo para la Unión Europea y es malo para Hungría, enfatizó.