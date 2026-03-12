Un insólito espectáculo

Corren tiempos proclives a la nostalgia, señal inequívoca de reinar en la creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No sabemos si eso es cierto, si el pasado fue mejor que el presente cuando cabalga de forma inquietante el futuro. Y entre las cuestiones menos importantes nos aparece el recuerdo de un rito que dejó de tener vigencia hace más de medio siglo. Es la exposición de los toros a lidiarse en la Feria de cara al público y en el emblemático escenario de la Venta de Antequera. Será un ramillete de cuatro o cinco corridas las que se expongan en tan emblemático lugar, estando por confirmarse el añadido de la siempre atractiva corrida de Miura. Una idea que nos reaviva el sentimiento nostálgico de haber acudido de la mano del padre a ver el espectacular desembarco con nocturnidad de la corrida miureña. Qué sensaciones de agresividad furibunda cuando el de Zahariche salía del cajón a la luz ante el estupor de la asistencia. De nuevo los toros en la Venta de Antequera, qué espectáculo.