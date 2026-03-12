Jornada de correcciones

Los principales índices europeos corrigieron el rebote del martes, ante las dudas sobre el mensaje de Donald Trump de que la guerra contra Irán terminará pronto. El IBEX 35 cerró con una caída del 0,5% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,7%. El único sector en permanecer en positivo fue el de energía. Donald Trump plantea la posibilidad de atacar aún más objetivos iraníes. Irán ha advertido que están preparados para contrarrestar ante los últimos ataques de EEUU e Israel.

Por otro lado, los precios al consumidor en Estados Unidos en febrero subieron de nuevo un 2,4% interanual. Por su parte, la inflación subyacente se moderó a 0,2% en febrero frente al 0,3% de enero), señalando síntomas de alivio en los precios, aunque son datos previos al comienzo de la guerra con Irán. El aumento de los costes del petróleo, gasolina y los fertilizantes pueden volver a generar presión.

El gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, Peter Kazimir, comentó que el impacto inflacionario del conflicto en Irán podría obligar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés antes de lo previsto, ya que es probable que las empresas trasladen el aumento de costes a los consumidores y que los trabajadores pidan subidas salariales.