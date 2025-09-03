Putin, a Zelenski: "Si quiere reunirse conmigo, que venga a Moscú"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, si este viaja a Moscú.

"Si Zelenski está preparado (a reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en los festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Desde China, donde asiste a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin aseguró que ve "cierta luz al final del túnel" en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos "por medios militares". "Se ve cierta luz al final del túnel" gracias a la mediación del presidente de EEUU, Donald Trump, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a China.

El líder ruso aseguró estar "listo" para ese encuentro, pero al mismo tiempo cuestionó si tiene sentido hacerlo.

Estas son las primeras declaraciones del líder ruso sobre la posible negociación de un acuerdo de paz después del encuentro que mantuvo en Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, y coinciden con la publicación de una entrevista al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la que exige reconocer las "nuevas realidades territoriales", que surgieron tras la anexión por parte de Moscú de cuatro regiones ucranianas y la península de Crimea, como escenerio para plantear la paz.

"Para que la paz sea duradera, las nuevas realidades territoriales que surgieron después de que las regiones de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Zaporiyia y Jersón se unieran a la Federación Rusa como resultado de unos referendos celebrados allí, deben ser reconocidas y formalizadas de manera legal e internacional", dijo el jefe de la diplomacia rusa al periódico indonesio Kompas.

En la entrevista, Lavrov abogó por un nuevo sistema de garantías de seguridad tanto para Ucrania, como para Rusia. "Debe formarse un nuevo sistema de garantías de seguridad para Rusia y Ucrania como parte integral de la arquitectura continental de seguridad igualitaria e indivisible en Eurasia", afirmó el ministro ruso, que se encuentra actualmente en Pekín como parte de la delegación rusa que participa en festejos del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Lavrov insistió en que una paz duradera es imposible sin la eliminación de las "causas originales" del conflicto en Ucrania, que incluyen la aproximación de la OTAN a las fronteras de Rusia y los intentos de "arrastrar a este bloque agresivo" a Ucrania.

Además, hay que garantizar el estatus "neutral, no alineado y no nuclear" de Ucrania.

"Es decir, las condiciones que están detalladas en la declaración de independencia de Ucrania de 1990 y sobre cuya base el Estado ucraniano fue en su momento reconocido por Rusia y toda la comunidad internacional", concluyó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo la víspera que Moscú no se opone al ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero sí rechaza la posibilidad de la adhesión de ese país a la OTAN.