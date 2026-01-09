Rusia ataca territorio ucraniano con misil balístico hipersónico Oréshnik

Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

El comunicado castrense explica que la operación es una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre".

Añade que Moscú golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos. Estos serían, según la nota, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

Tanto las autoridades como los militares ucranianos sugirieron que el ejército ruso podría haber empleado Oréshnik para golpear objetivos energéticos en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU., aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EE.UU., asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo.

Ucrania negocia en estos momentos garantías de seguridad con Occidente, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas, con vistas a un futuro acuerdo de paz con Rusia.