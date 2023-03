Las tropas ucranianas buscan detener el avance ruso más allá de Bajmut

Ucrania pretende desgastar a las fuerzas rusas en Bajmut para evitar que continúen su ofensiva hacia otros bastiones ucranianos en el Donbás, explicó el presidente Volodimir Zelenski, mientras Moscú prosigue su lento avance en la urbe, donde controla cada día más territorio.

"Entendemos que después de Bajmut (los rusos) podrían ir más allá. Podrían ir a Kramatorsk, podrían ir a Sloviansk, sería un camino abierto para los rusos después de Bajmut llegar a otras ciudades de Ucrania, en dirección a (la región de) Donetsk”, explicó Zelenski en una entrevista con la cadena CNN.

El mandatario ucraniano defendió así su decisión de mantener a las tropas de su país en la asediada urbe en la que ha muerto un número indeterminado de soldados de ambos bandos y cuya población se ha reducido desde los 70.000 a menos de 5.000 habitantes.

"Es una cuestión táctica para nosotros", dijo Zelenski, antes de insistir en que sus altos mandos militares apoyan de forma unánime prolongar su defensa de la ciudad después de semanas de continuos ataques rusos.

Zelenski dijo que sus motivaciones para conservar la ciudad son "muy diferentes" a los objetivos de Rusia.

"Entendemos lo que Rusia quiere lograr allí. Rusia necesita al menos alguna victoria, una pequeña victoria, incluso arruinando todo en Bajmut, simplemente matando a todos los civiles allí", denunció.

Para mostrar el compromiso de las autoridades con la defensa de la ciudad este miércoles se informó sobre una nueva visita a Bajmut de Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas de Tierra del Ejército ucraniano, la cuarta en total en las últimas dos semanas.

A la vez, el Gobierno ucraniano decretó este miércoles la evacuación obligatoria de los niños que permanecen todavía en la ciudad asediada.

Kiev decidió esta semana mantener la defensa de la ciudad de Bajmut y enviar refuerzos adicionales, pese al riesgo de que los mercenarios de Wagner logren cerrar el cerco en torno a la ciudad.

El medio ucraniano The Kyiv Independent recogió a su vez testimonios de más de una docena de soldados ucranianos que describen la batalla por Bajmut como "una carnicería".

Avance del grupo Wagner

También el grupo Wagner, la principal fuerza de asalto del Kremlin, utiliza la palabra "carnicería" para referirse a los combates por Bajmut o Artiomovsk, como lo llaman los rusos.

No obstante, el jefe de esa agrupación paramilitar, Yevgueni Prigozhin, ha asegurado que los combatientes de Wagner harán su trabajo en la urbe "hasta el final", llegando a compararlos con los "300 espartanos", en una aparente alusión a la falta de ayuda de parte del Ejército regular, pese a todas las solicitudes de Wagner al Ministerio de Defensa.

Prigozhin aseguró este miércoles que sus unidades se han hecho con el control de la parte oriental de Bajmut.

Esta información fue confirmada también por el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) que hace un seguimiento diario de los combates en Ucrania.

"Las fuerzas rusas probablemente han capturado la parte oriental de Bajmut, al este del río Bajmutka, tras una retirada ucraniana controlada del este de Bajmut", señala el ISW en su último informe.

"Las unidades Wagner han tomado toda la parte oriental de Bajmut, todo al este del río Bajmutka está bajo control de la compañía militar privada Wagner", señaló Prigozhin en un mensaje difundido por su servicio de prensa.

La víspera Prigozhin afirmó que en Bajmut permanecen aún entre 12.000 y 20.000 soldados ucranianos, que ofrecen una férrea resistencia a las fuerzas rusas.

El jefe del grupo mercenario elogió al enemigo al decir que "día y noche" hay encarnizados combates y "los ucranianos no huyen".

"Mueren en masa por Bajmut y se rinden sólo en casos extremos", aseguró.

La OTAN no descarta la pronta caída

Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no descartó este miércoles la pronta caída de Bajmut, aunque subrayó que su conquista por los rusos no supondrá necesariamente un "punto de inflexión en la guerra".

"No podemos descartar que Bajmut al final pueda caer en los próximos días. Por tanto, es también importante destacar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión de la guerra y sólo destaca que no debemos subestimar a Rusia", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la UE que se celebra en Estocolmo.

Recalcó que en los últimos meses y semanas se han visto "combates encarnizados en y alrededor de Bajmut".

Agregó asimismo que Rusia está desplegando más soldados y que lo que a Moscú "le falta en calidad, intenta suplirlo en cantidad".

Por su parte, Igor Strelkov, líder de la sublevación prorrusa en el Donbás en 2014, opinó que tras la toma definitiva de Bajmut, la ofensiva rusa perderá fuerza.