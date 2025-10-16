Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest para acabar con la guerra en Ucrania

Vladimir Putin y Donald Trump, en el encuentro que mantuvieron en Alaska en agosto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta.

Trump y Putin han mantenido una larga converación telefónica, dos meses después de la cumbre que mantuvieron en Alaska, horas antes de que el presidente estadounidense reciba este viernes al jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

Zelenski se reúne Trump tras la nueva estrategia del líder estadounidense para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates. '