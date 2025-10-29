Trump aplaza la reunión con Kim Jong-un, que lanza misiles antes de su llegada a Corea

El presidente de EEUU, Donald Trump, con el líder de Corea del Norte, Lee Jae Myung, este miércoles en Seúl.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que no se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su actual gira asiática porque no pudieron "acordar el momento", mientras que Pyonyang realizó una prueba de misiles estratégicos poco antes de la llegada del dirigente estadounidense a la península coreana.

Después de semanas de expectativas ante una posible reunión, a la que Trump se había mostrado abierto, el líder republicano dio hoy un paso atrás y descartó ver a Kim durante este viaje.

"Estoy deseando verlo, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", dijo.

Trump hizo estas declaraciones durante un almuerzo con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad sureña de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del que Corea del Sur es anfitrión y que se celebra esta semana.

Poco antes de su llegada a la península coreana, la agencia estatal norcoreana KCNA informaba de que Corea del Norte había realizado una prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra, disparados la víspera desde el mar Amarillo.

El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Pak Jong-chon, aseguraba que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a "enemigos potenciales".

No es 2019

Seis años después del último apretón de manos entre Trump y Kim en Panmunjom, aldea en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide las dos Coreas, Pionyang se muestra más fuerte tras estrechar sus vínculos con Pekín, después de la presencia de Kim como invitado de honor en un importante desfile militar chino el pasado septiembre.

El desfile, con ocasión del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ofreció una estratégica imagen: la de Xi junto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y Kim Jong-un.

Y es que Pyonyang también ha intensificado sus lazos con Moscú estos años: ambas partes firmaron un tratado de asociación estratégica en junio de 2024, por el cual se comprometen a prestar asistencia militar si uno de los dos resulta atacado.

Esta misma semana, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-Hui, visita Rusia y Bielorrusia. Según la inteligencia surcoreana, Pyonyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania y, a cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

"Conozco muy bien a Kim Jong-un. Nos llevamos muy bien. Realmente no pudimos acordar el momento. El presidente Xi (Jinping, el líder chino) viene mañana y eso es muy importante para el mundo, para todos nosotros", dijo hoy Trump sobre su encuentro previsto el jueves en Corea del Sur con el dirigente de China.

No obstante, el republicano, quien incluso declaró que habría estado dispuesto a extender su viaje asiático -que en principio acaba mañana- si Kim se mostraba a dispuesto a celebrar una cumbre, adelantó hoy que intentará lograr que el encuentro se produzca en un futuro.

"La península coreana sé que oficialmente están en guerra, pero veremos qué podemos hacer para solucionar todo esto", afirmó.

Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico encuentro en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

La Casa Blanca había dicho recientemente que Trump "no pondrá condiciones previas" a un eventual diálogo, insinuando que podrían descartar el tema de la desnuclearización, en línea con las demandas de Kim para reiniciar el diálogo.

Kim, por su parte, declaró el mes pasado que aún guarda "buenos recuerdos" del republicano.