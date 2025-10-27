Trump asegura que el ensayo ruso de un misil no es apropiado y llama a poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a su llegada al aeropuerto de Tokio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que el ensayo por parte de Rusia de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear no es "apropiado", y pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que se centre en poner fin a la guerra en Ucrania.

"No creo que sea apropiado", dijo el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas abordo del Air Force One de camino a Japón, "una guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin), en lugar de probar misiles".

Preguntado sobre si Estados Unidos se plantea imponer nuevas sanciones sobre Rusia por los nuevos desarrollos armamentísticos, el líder estadounidense respondió: "Ya lo descubriréis".

Los comentarios de Trump se produjeron horas después de que Moscú anunciara el test exitoso de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear, el Burevestnik, que según el Estado Mayor del Ejército ruso, recorrió 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo el pasado día 21, y que ése no es su límite.

"Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer 8.000 millas (unos 12.800 kilómetros)", señaló el presidente estadounidense sobre el ensayo ruso, en referencia a su rango.

"No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos. Probamos misiles constantemente, pero, ya saben, tenemos un submarino", añadió Trump.

Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevstnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década.

Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando Estados Unidos abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles.

El mandatario ruso asegura que se han completado "los ensayos finales" del nuevo sistema.