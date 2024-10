Trump defiende el acto en Nueva York donde se insultó a Puerto Rico: "Fue un festival de amor"

El ex presidente de EEUU y candidato republicano, Donald Trump, en un acto en Atlanta.

El ex presidente de EEUU y candidato republicano Donald Trump dijo ayer que el mitin celebrado el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, que ha estado marcado por la polémica a raíz de los comentarios racistas de uno de los invitados contra los puertorriqueños, fue un "festival del amor".

"Nunca ha habido un evento tan hermoso. Fue como un festival de amor, un festival de amor absoluto", defendió hoy el ex mandatario durante un acto celebrado en Mar-a-Lago, su residencia y club social en el sur de Florida (EEUU), y en el que no aludió a los comentarios hechos por el comediante Tony Hinchcliffe.

El domingo, sobre el escenario montado en el emblemático recinto neoyorquino, Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una "isla flotante de basura en el océano" y bromeó diciendo que a los latinos "les encanta tener bebés", unos comentarios que han desatado la indignación de la comunidad boricua.

En unas declaraciones concedidas a un periodista de la cadena ABC antes del acto en Florida, el republicano señaló que no ha oído los comentarios del comediante, al cual tampoco conoce. "No lo conozco, alguien lo puso ahí arriba", se justificó el ex presidente, cuya oficina de campaña ya previamente se ha desmarcado de los comentarios racistas de Hinchcliffe.

En Mar-a-Lago, que se promocionó como un encuentro con miembros de la prensa pero no se admitieron preguntas de los periodistas, Trump criticó que Harris está más enfocada en el odio y que alude constantemente "a Hitler y los nazis porque su historial es horrible".

En los últimos días, Harris se hizo eco de las declaraciones de John Kelly, ex jefe de personal de la Casa Blanca durante el mandato de Trump (2017-2021), quien ha revelado que oyó al entonces presidentes que quería generales como "los generales de Hitler".

El ex mandatario anunció además que de resultar ganador en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre creará un fondo de compensación a favor de las víctimas del "crimen migratorio", el cual será creado con los activos que incaute a "los carteles de la droga y las bandas criminales".

Trump redobló sus ataques a su rival, la demócrata y vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, durante casi los 60 minutos que duró su alocución en uno de los salones del recinto, poblado por simpatizantes que aplaudieron las críticas que hizo a la Administración del presidente Joe Biden, en especial en materia migratoria.

Señaló que la situación en la frontera sur es en la actualidad "el mayor problema" del país y luego puso un vídeo con el testimonio de la madre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años que se escapó a media noche y fue encontrada muerta al otro día no lejos de su casa en Texas y por cuyo deceso están acusados dos venezolanos que entraron al país de forma ilegal.

El de la mujer fue uno de los tres testimonios ofrecidos hoy, que incluyó también el de una madre cuya nuera, la sargento del ejercito Nicole Gee, fue asesinada durante la caótica retirada de EEUU de Afganistán, así como el de un mediano empresario local.

"Ella no está apta para ser tu presidenta", aseveró el republicano.

Trump suspendió su mitin programado para hoy en el estado clave de Pensilvania, dónde residen cerca de medio millón de puertorriqueños, según reportó CBS.

Este mismo martes, la vicepresidenta Kamala Harris va a ofrecer un acto de campaña ante más de 40.000 personas en el parque Ellipse de Washington, en el mismo escenario donde el 6 de enero de 2020 el republicano dio un discurso previo al ataque del Capitolio por parte de sus simpatizantes.