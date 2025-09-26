Trump firma una orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables", en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto "crimen sin control" que atraviesa.

Con este memorando, Trump busca revivir la pena de muerte en la capital, la cual había sido abolida en 1981.

La orden establece que el fiscal general para el Distrito de Columbia deberá pedir la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan "factores aplicables".

Además, agrega que otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las "amenazas a la seguridad pública" que enfrenta la ciudad.

Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la Policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.

Durante las últimas semanas, Trump ha utilizado el discurso de la violencia en diferentes ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, para buscar tomar control federal sobre ellas.

Un ex director del FBI, imputado

Por otro lado, el mandatario celebró el jueves que una corte federal de Washington haya imputado al ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, quien investigó los vínculos de Rusia con su campaña electoral de 2016.

"¡Justicia en Estados Unidos!", publicó Trump en su cuenta de la red social Truth, y agregó "uno de los peores seres humanos que este país haya visto (...) fue acusado formalmente por dos delitos graves por diversos actos ilegales", dijo en referencia a la imputación contra Comey.

Tras una larga jornada judicial, Comey fue imputado por el jurado tras la presentación del Departamento de Estado por dos delitos que no han sido revelados públicamente.

Pero fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses que el gran jurado lo acusó de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

La Administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del ex director califican la acusación como motivada políticamente.

Comey se convierte así en el primer ex alto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump había calificado la pesquisa en su contra de "cacería de brujas".

El fallo provocó reacciones de legisladores demócratas, que calificaron la imputación como un "fracaso del sistema judicial", y advirtieron de que el presidente Trump no se conformará con castigar a quienes percibe como sus enemigos.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, escribió en su cuenta de X: "No estamos en una pendiente resbaladiza hacia una crisis constitucional. Estamos en la crisis. Es hora de que los líderes (políticos, empresariales y cívicos) elijan un bando: ¿democracia o autocracia?".