Trump habla con Xi por teléfono y confirma que viajará a Pekín en abril

Trump habla con Xi por teléfono y anuncia que viajará a Pekín en abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que viajará a Pekín en abril del próximo año para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, quien fue invitado a Washington para una posterior visita de Estado.

Ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante su reunión de octubre en Corea del Sur, una llamada que el mandatario republicano calificó de "excelente".

En la conversación, Xi defendió que el regreso de Taiwán a China es una "parte importante" del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial, según recoge este lunes la agencia estatal china Xinhua.

La conversación entre los dos líderes se produce después de que el Gobierno chino advirtiera a Estados Unidos, el pasado viernes, que Taiwán es su "línea roja inviolable", tras la aprobación de Estados Unidos de la posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares por un total de 330 millones de dólares a la isla.

Según recoge Xinhua, el presidente chino enfatizó en la conversación que China y Estados Unidos lucharon antaño "codo con codo" contra el "fascismo y militarismo".

Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben "salvaguarda conjuntamente los victoriosos resultados" de la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.