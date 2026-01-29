La UE declara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

Manifestación de seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán este jueves en Bruselas.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han llegado este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, según informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo político en redes sociales y destacó que era algo que se esperaba desde hacía mucho tiempo.

La UE deberá ahora aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La jefa de la diplomacia europea agregó que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando en su propia desaparición”.

Kallas, no obstante, aseguró que la región “no necesita otra guerra” después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la flota de barcos que envió a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en Venezuela.

Además, el Consejo de la UE sancionó este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país. Ambos fueron sancionados entre las 15 personas y seis entidades de Irán que la UE cree responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Irán tras la violenta represión de las protestas.

Irán, por su parte, calificó como “otro error estratégico” la designación de decisión de la Unión Europea “después de la reactivación de las sanciones a instancias de EEUU” y acusó a Bruselas de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.