Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el vídeo sobre el ataque a una embarcación en el Caribe

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el vídeo publicado el martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que "parece" que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente" y, "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un vídeo con inteligencia artificial".

"Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el vídeo publicado por el mandatario estadounidense.

El martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había señalado a Efe que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial de Rubio.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para, dijo, combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos se despliega en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere "las riquezas naturales" de la nación suramericana, entre las que mencionó el petróleo, el gas y el oro, y rechazó nuevamente el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico.

"Ellos vienen (...) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas", dijo Maduro, quien afirmó que su país también tiene "la cuarta reserva de gas del mundo" y "una de las primeras" de oro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder del chavismo reiteró que Estados Unidos desplegó "ocho barcos de guerra" y de 1.200 misiles cerca de las costas del país petrolero con base en "un relato, un cuento que nadie les cree", en referencia a la lucha contra el tráfico de drogas que, según Washington, "contaminan" las calles del país norteamericano.

"La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", dijo Maduro.

El mandatario, a quien Washington no considera un presidente legítimo y acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos", señaló que, además de las naturales, Estados Unidos también buscan "una segunda riqueza que, quizás, es más poderosa que cualquier otra".

"¿Saben qué riqueza es? El proyecto de Simón Bolívar, el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI, ellos vienen a intentar acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar, del gran Antonio José de Sucre, quieren acabar el ejemplo de lo que estamos haciendo", agregó.

Maduro ya advirtió el lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".